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ميليشيا الحوثي تختطف مسؤولا عسكريا مقربا من صالح

الانقلابي محمد العنسي
الجمعة 22 سبتمبر 2017 06:17 صباحاً
( عدن الغد ) العربية :

اختطفت #ميليشيا الحوثي، في #صنعاء، مسؤولا عسكريا كبيرا مقربا من الرئيس السابق علي عبدالله صالح شريكها الأساسي في الانقلاب وأحالته للتحقيق، بعد رفضه تنفيذ توجيهاتهم، مع استمرار الصراع والتوتر بين حليفي الانقلاب.

 

وأكدت مصادر "العربية.نت" في صنعاء، أنميليشيات الحوثي اختطفت اللواء الركن قائد محمد العنسي، مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء، بسبب رفضه تنفيذ توجيهاتهم بالتوقيع على كشوفات الترقيات التي أصدروها لعناصرهم قبل عام ونصف.

 

ووفق المصادر، فإن اعتقال اللواء العنسي تم بناءا على اوامر القيادي الحوثي المدعو أبوعلي الحاكم والذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا للاستخبارات العسكرية في سلطات الانقلابيين غير المعترف بها، في اطار اجراءاتها المتصاعدة للانتقام من الموالين للمخلوع صالح حليفها في الانقلاب.

 

وأوضحت، أن مصير العنسي، مازال مجهولا منذ أيام، وترفض مليشيات الحوثي الكشف عن مكان احتجازه.

 

ويشغل اللواء العنسي منذ عام 2006 منصب مدير دائرة شئون الضباط بوزارة الدفاع، بموجب قرار أصدره له الرئيس المخلوع علي عبدالله #صالح، باعتباره من الموالين والمقربين منه، وكلفه الرئيس عبدربه منصور#هادي مطلع عام 2014 على رأس لجنة رئاسية للتفاوض مع مليشيات الحوثي، ودارت شكوك تأكدت لاحقا بتواطؤه في تسهيل اقتحام الحوثيين محافظة عمران واجتياح العاصمة صنعاء.

 

وفي السياق، أعلنت قبائل أنس (ينتمي اليها المسؤول العسكري المختطف)، بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، الخميس، عن النفير العام لمواجهة تعسفات مليشيات الحوثي الانقلابية.

 

وأصدر مشايخ ووجهاء قبائل أنس في اجتماع طارئ لهم، بيانا، يطالب جماعة الحوثي بسرعة الإفراج عن اللواء قائد العنسي، وهددت بالتصعيد اذا لم يتم تنفيذ ذلك.. وتوعدت بانها ستقوم بما "يتوجب عليها في الحفاظ على أبنائها بالشكل المناسب".

 

وحمل البيان القيادي الحوثي أبوعلي الحاكم وجماعته، مسؤولية اختطاف العنسي، والنتائج المترتبة على هذا العمل.

بيان قبائل أنس عن اختطاف العنسي

توقيعات قبائل أنس عن اختطاف العنسي


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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