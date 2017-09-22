الحوثيون يهدرون دم ناشط يمني بأسلوب جديد

أهدرت #مليشيات_الحوثي الانقلابية، دم أحد الشباب الناشطين في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، بسبب معارضته لانتهاكاتها وممارساتها الإجرامية ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها.

واستعانت مليشيات الحوثي بعدد من#المشايخ الموالين لها، في محافظة حجة، والذين وقعوا على وثيقة #تهدر_دم إبراهيم علي حزام القيدلة أحد الناشطين الذين عارضوا أفكار وممارسات هذه الجماعة خلال السنوات الماضية.

وساوت الوثيقة التي وقع عليها عدد من مشايخ المنطقة تبيح فيها دم (القيدلة) بين دمه ودم الحنش (الثعبان)، بحسب الوثيقة التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، وتأكيدات مصادر محلية.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه من قبل الحوثيين، وسط تحذيرات من لجوئها إلى هذا الأسلوب لتصفية خصوماتها مع كل من يعارض مشروعها الطائفي الإيراني، وبغطاء من مشايخ قبليين وهميين موالين لها.

وكانت مليشيات الحوثي، أقدمت في وقت سابق على إهدار دم معارضين لها بإصدار فتاوى دينية من منتحلين لصفة مشايخ دين، وأبرزها فتوى إهدار دم القيادي المنشق عنها علي البخيتي، وأخرى ضد الفنان الكوميدي محمد الاضرعي الذي قدم برنامجا رمضانيا ساخرا (غاغة) انتقد فيه مليشيات الحوثي ومشروعها المذهبي الاثني عشري الدخيل على المجتمع اليمني.

المزيد في أخبار وتقارير الربيعة: لاخلاف للسعودية مع المواطن اليمني حتى وإن كان حوثياً وإنما مع الميليشيات كشف الدكتور عبد الله الربيعة، رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن إجمالي المبالغ التي صرفها المركز في أعمال الإغاثة باليمن، التي تجاوزت أكثر من 625 اتهام للحوثيين بتوجيه المناهج التعليمية لخدمة الانقلاب أكد مدير المرصد الإعلامي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان همدان العليي أن ميليشيات الحوثي وصالح وجهت المناهج الدراسية لخدمة الانقلاب على الشرعية مقتل انقلابيين اثنين حاولا زرع عبوات ناسفة شرق تعز قتل اثنان من الانقلابيين في شرق تعز، إثر محاولتهما زرع قنبلة ناسفة، في الوقت الذي تستمر فيه المعارك بجبهات تعز ولحج والجوف، مع استمرار الميليشيات الانقلابية في