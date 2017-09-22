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دفاعات التحالف العربي تدمّر صاروخاً بالستياً فوق مأرب

الجمعة 22 سبتمبر 2017 06:01 صباحاً
( عدن الغد ) البيان :

اعترضت منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف العربي، صاروخاً بالستيا في أجواء محافظة مأرب شرق صنعاء أطلقه الانقلابيون الحوثيون. وقالت مصادر عسكرية، إنّ الدفاعات الجوية دمرت الصاروخ في سماء المحافظة قبل أن يصل إلى هدفه.

 

سياسياً، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إنّ يوم سيطرة الانقلابيين على صنعاء سيظل يوماً أسود في تاريخ اليمن. وخلال ترؤسه اجتماعاً باللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، للوقوف على جملة من القضايا الأمنية بالمحافظة، أكّد بن دغر أنّ يوم 21 سبتمبر سيظل يوماً أسود في تاريخ الانقلابيين، متعهداً بمواصلة الحرب على الإرهاب والمليشيات الانقلابية حتى النصر، مشيراً إلى ألّا فرق بين حمل السلاح ضد الدولة والإرهاب. وشدّد رئيس الوزراء اليمني على أنّ ثورة سبتمبر وأكتوبر ستصمد وتنتصر لليمن الاتحادي الجديد، وأنّ الحكومة ستحافظ على الجمهورية والوحدة في شكلها الاتحادي.

 

على صعيد آخر، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا في مناطق سيطرة الانقلابيين إلى أكثر من 700 ألف حالة. وقالت المنظمة إن 2103 أشخاص توفوا بسبب وباء الكوليرا في اليمن، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 700 ألف حالة منذ 27 أبريل الماضي.

 

وطبقاً لتقرير المنظمة الدولية، فإن محافظة الحديدة احتلت المرتبة الأولى من حيث حالات الإصابة، بواقع 91 ألفاً و783 حالة، فيما لاتزال محافظة حجة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات، بواقع 396 حالة، في حين أن محافظة سقطرى الوحيدة التي لم تشهد انتشاراً للوباء. وترجّح المنظمة أن يكون العدد أعلى بكثير من الأعداد المذكورة.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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