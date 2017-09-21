احتجاجات غاضبة للمئات من المجندين بمعسكر رأس عباس عقب قرار تسريح مفاجئ

نفذ المئات من المجندين الجدد بمعسكر راس عباس يوم الاربعاء احتجاجات غاضبة عقب تلقيهم قرارا قضى بعودتهم الى منازلهم دون صرف أي مرتبات او تلقيهم ايضاحات حول مهامهم القادمة .

وقالت مصادر عاملة في المعسكر لصحيفة "عدن الغد" ان المئات من المجندين نفذوا احتجاجات عقب ان طلب منهم مغادرة المعسكر دون صرف أي مرتبات او الايضاح حول مصيرهم .

واحتوت حراسة المعسكر هذه الاحتجاجات لاحقا وقامت باخراج المجندين الى خارج المعسكر.

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