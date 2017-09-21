قامت جماعة الحوثي باعتقال اعلاميين ونشطاء موالين للرئيس اليمني السابق علي صالح قُبيل مهرجان ذكرى اجتياحهم للعاصمة اليمنية صنعاء والذي يصادف الـ21 من سبتمبر 2014م .

وقال مصادر مقربة، إن الرئيس اليمني المخلوع أمل الحوثيين 12 ساعة لإطلاق سراح الاعلاميين والنشطاء التابعين له، حيث جاء ذلك في رسالة شديدة اللهجة، متوعداً إياهم باتخاذ خطواته التي لم يعلن عنها .

واعتقلت جماعة الحوثي عدداً من الناشطين والاعلاميين، ومنهم كامل الخوداني ورفاقه وهشام العميسي وعيسى العذري وعابد المهذري .

وأكدت مصادر أن المهلة التي اعطاها الرئيس المخلوع للحوثيين تنتهي مع انتهاء مهرجان ذكرى اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى أن قيام الحوثيين بعملية الاعتقال قد تأتي في خطوة إيقاف نشاط هؤلاء الاعلاميين والنشطاء خلال فترة إقامة المهرجان .

المزيد في أخبار وتقارير المحافظ المفلحي يخرج عن صمته : لهذه الأسباب لم اعد إلى عدن حتى اليوم كشف محافظ عدن الاستاذ عبدالعزيز المفلحي عن الأسباب التي تقف خلف عدم عودته إلى مدينة "عدن" منذ مغادرته لها قبل أكثر من شهر ونصف.وقال "المفلحي" في تصريح لصحيفة "عدن الحوثيون يعتقلون نشطاء واعلاميين موالين لصالح .. والأخير يمهلهم ساعات قامت جماعة الحوثي باعتقال اعلاميين ونشطاء موالين للرئيس اليمني السابق علي صالح قُبيل مهرجان ذكرى اجتياحهم للعاصمة اليمنية صنعاء والذي يصادف الـ21 من سبتمبر 2014م إدارة المرور بصنعاء تكشف حقيقة توافد السيارات القادمة لميدان السبعين كشف مصدر في إدارة المرور الواقعة تحت حكم الانقلابيين في صنعاء حقيقة ممركبات السيارات التي حضرت إلى ميدان السبعين صباح يوم الخميس . وقال المصدر أن الحوثيين اعلنوا عن