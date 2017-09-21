الصين: يجب الإعداد جيدا لزيارة ترامب

وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي في بنما

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إنه يجب على بكين وواشنطن ”الإعداد جيدا“ لضمان نجاح زيارة الرئيس دونالد ترامب للصين هذا العام.

ومن المرجح أن يزور ترامب الصين في نوفمبر تشرين الثاني ضمن جولة سيحضر خلالها قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في فيتنام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الخميس أن وزير الخارجية الصيني دعا الجانبين للإعداد جيدا للزيارة لضمان نجاحها بحيث ”يمكن تحقيق إنجازات ملموسة وتوفير الظروف المواتية للوصول إلى آفاق جديدة مما يعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية“.

وأضاف أن الاتصالات الوثيقة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب تعني ”انتقالا سلسا“ و”بداية طيبة“ في علاقات البلدين في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقالت شينخوا إن وانغ أبلغ بنس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء أن العلاقات ”المستقرة والصحية“ تصب في صالح البلدين والمجتمع الدولي.

وتوترت العلاقات بين الدولتين بسبب انتقادات إدارة ترامب لممارسات الصين التجارية ومطالبتها بكين بمزيد من الضغط على كوريا الشمالية لوقف برامجها الصاروخية والنووية.

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