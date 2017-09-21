طالب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بايقاف اي تدخلات بعمل شركة النفط في عدن .. مجلس النقابة بشركة النفط في الجمهورية يؤيد ويبارك توقيع اتفاقية عمل مشترك بين شركة النفط بعدن والحزام الأمني

عبر مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط في عموم محافظات الجمهورية عن تأييده ومباركته لمحضر الاتفاق المبرم مؤخرا بين كل من قيادة شركة النفط في عدن وقيادة الحزام الامني ، مؤكدا بالقول ان هذا الاتفاق يعد باكورة عمل وتنسيق مشترك بين الجهتين المدنية ممثلة بالشركة والامنية ممثلة بالحزام وذلك في اطار توحيد الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية وايضا بهدف ضبط الامور وتنظيم حركة مرور وتحركات قواطر نقل المشتقات النفطية مع التأكد من ايصالها للجهات المعنية والمحددة لها وفق تصاريح رسمية صادرة من قبل شركة النفط في العاصمة عدن .

من جانب اخر عبر المجلس وفي سياق البيان الصادر عنه ( اليوم ) عن بالغ الشكر وعميق الامتنان والتقدير لقيادة شركة النفط في عدن ممثلة بمديرها العام الاخ / ناصر مانع بن حدور وذلك على كافة الجهود المبذولة من قبله لما فيه مصلحة العمل والعاملين في الشركة وبالاخص من تلك الجهود التي بذلها في سبيل الحفاظ والدفاع عن حق الامتياز الممنوح للشركة والمتمثل في ( عملية البيع والتسويق الداخلي للمشتقات النفطية ) في السوق المحلية وفق النظام والقانون وبحسل محضر اللقاء المشترك الذي تم التوقيع عليه بين شركتي النفط ومصافي عدن تحت مصادقة ومباركة فخامة الاخ المناضل / عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية وتعميد دولة الاخ / د .احمد عبيد بن دغر - رئيس الوزراء.

واختتم مجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط في عموم الجمهورية بيانه مؤكدا ان شركة النفط تمارس عملها في تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية منذ نحو سته عقود وأكثر بكل كفاءة واقتدر ، وان كافة المحاولات البائسة والمتكررة للاعتداء ومحاولة التدخل في طبيعة عمل الشركة ودون وجه حق - لن يزيد العاملين في الشركة الا صلابه وقوة وبأس في الوقوف بوجه كل من يحاول المساس بالشركة او يعتدي على حق من حقوقها الحصرية والممنوحه لها وفق النظام والقانون ، لافتا بالقول : " علما باننا في المجلس على ثقه من وقوف كافة عمال وموظفي الشركة المخلصين والاوفياء معنا صفا واحد بوجه كافة تلك المؤامرات التى يمارسها ( بعض ) ضعاف الأنفس من أجل السيطرة على هذه الشركة الوطنية العملاقة والشامخة والصرح الاقتصادي الحيوي والهام، ولذلك فاننا في المكتب التنفيذي للمجلس نطالب كل من رئاسة الجمهورية ممثلة بفخامة الاخ المشير / عبدربه منصور هادي ، ودولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ عدن وكل الشرفاء بالوقوف والمساهمة معنا في إيقاف كافة تلك الممارسات السلبية والغير مسئولة من قبل ( بعض ) الجهات المتنفذة مع إلزام الجهات المعرقلة للعمل على تنفيذ كافة مخرجات الاجتماع المشترك الذي تم عقده بين كل من شركتي النفط ومصافي عدن برعاية كريمة من فخامة الرئيس / عبدربه منصور هادي وبحضور رئيس الوزراء وكافة الأطراف القيادية المعنية في الشركتين والذي قضى واتفقت فيه كافة الاطراف على ممارسة كل شركة لمهامها المنصوص عليها وفقا النظام والقانون " .

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