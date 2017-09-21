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«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في صعدة

الخميس 21 سبتمبر 2017 09:41 صباحاً
( عدن الغد ) البيان :

حرّرت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة في محور البقع بمحافظة صعدة، فيما دفع التحالف بتعزيزات جديدة إلى مأرب. وقالت مصادر عسكرية، إنّ قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي شنت هجمات نوعية ضد مواقع المليشيا الانقلابية بجبهات محور البقع، وسط تقدم ميداني وخسائر كبيرة للانقلابيين.

 

وذكرت وزارة الدفاع، أن قوات الجيش في لواء الفتح تمكنت خلال المعارك من تحرير مواقع جديدة أبرزها التبة الحمراء، وعدد من المواقع التي كانت تحتلها المليشيات في البقع.

ووفق مصدر عسكري فقد شاركت مقاتلات التحالف العربي والاستطلاع والأباتشي بعشرات الغارات التي استهدفت مواقع المليشيا، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثّف كبّد المليشيات الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد، وأدّى إلى أسر ثلاثة من عناصرها وفرار البقية. وبحسب المصدر تمكّنت قوات الجيش أيضاً من تدمير ثلاث آليات للمليشيا، والاستيلاء على عتاد عسكري كبير خلّفه الانقلابيون خلفهم.

 

تعزيزات

في الأثناء، دفعت قوات التحالف بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة مأرب ضمن الاستعدادات لمعركة تطويق صنعاء، والتي ستنطلق من ثلاثة اتجاهات لإجبار الانقلابيين على الانسحاب من المدينة.

 

ووفق مصادر عسكرية فإنّ التعزيزات الجديدة تشمل عربات مدرعة ومدفعية ثقيلة، وأنّها ستنضم للقوات المتواجدة في المحافظة، مشيرة إلى أنّ جزءاً من التعزيزات سيتجه إلى محافظة الجوف، ضمن خطة للتقدم نحو طوق صنعاء من محافظة عمران وعبر مديريتي خولان ونهم بمحافظة صنعاء. وأكّد الناطق باسم قوات الجيش الوطني في البقع شمال محافظة صعدة بسام يسلم في تصريحات لـ «البيان»، أنّ مدفعية الجيش شنّت ضربات مكثفة على مواقع مليشيا الحوثي في جبال الخشباء وكتاف.

ولفت يسلم إلى مشاركة طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي في تمشيط عدد من المواقع وقصف تعزيزات ومواقع الانقلابيين، ملحقا بهم خسائر فادحه في العتاد والأرواح، مضيفاً: «قواتنا تسجل كل يوم انتصارا جديداً، بينما مليشيات الحوثي تندحر وتتقهقر في الجبال، وطيران التحالف ورجال الجيش الوطني سيلاحقونهم حتى تحرير كامل تراب الوطن وستسمعون في الأيام القريبة المقبلة مفاجآت كثيرة».

 

إسقاط طائرة

على صعيد متصل، أعلن الجيش اليمني، أمس، إسقاط طائرة استطلاع للانقلابيين شرقي العاصمة صنعاء. وأكّد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمينة في صفحته على فيسبوك، إسقاط الطائرة في جبهة نهم الجبلية شرقي صنعاء.


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