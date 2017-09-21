MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 21 سبتمبر 2017 02:15 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير إيران تقول إنها لا تتوقع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
أخبار وتقارير

إيران تقول إنها لا تتوقع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

الخميس 21 سبتمبر 2017 01:55 صباحاً
(عدن الغد) رويرتز :

تعهدت إيران يوم الأربعاء بألا تكون أول من ينتهك الاتفاق النووي وقالت إنها لا تتوقع أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب.

وقال ترامب، الذي وصف الاتفاق يوم الثلاثاء بأنه مربك، إنه اتخذ قراره بشأن إن كانت الولايات المتحدة ستظل طرفا في الاتفاق النووي لعام 2015 لكنه رفض الإفصاح عن القرار.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رد الرئيس الإيراني حسن روحاني بقوة على خطاب ترامب الناري الثلاثاء بالقول إن إيران لن تسمح لوافد جديد نسبيا على الساحة الدولية بأن يلوي ذراعها.

لكنه قال أيضا إن إيران ترغب في الحفاظ على الاتفاق بينها والقوى العالمية الست والذي وافقت طهران بموجبه على الحد من أنشطة برنامجها النووي لعشر سنوات على الأقل مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وقال روحاني ”أعلن أمامكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون أول دولة تنتهك الاتفاق“. وذكر أن إيران سترد ”بحسم وقوة“ على أي انتهاك من أي طرف للاتفاق.

وأضاف في إشارة إلى ترامب ”سيكون من المؤسف أن يُدمر هذا الاتفاق على يد عناصر مارقة حديثة العهد بعالم السياسة. سيخسر العالم فرصة عظيمة“. كان ترامب وصف إيران أمس بأنها دولة ”مارقة“.

وفي حديث مع الصحفيين في وقت لاحق يوم الأربعاء قال روحاني إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق رغم خطاب ترامب وأضاف أن أي دولة تنسحب من الاتفاق ستسبب لنفسها العزلة والحرج.

وقال روحاني ”لا نعتقد أن ترامب سينسحب من الاتفاق النووي رغم التصريحات والدعاية“.

وأضاف ”إذا كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن بوسعهم الضغط على إيران بالانسحاب من الاتفاق فإنهم يرتكبون خطأ فادحا... إما أن يبقى الاتفاق النووي كما هو أو سينهار“.

وردا على سؤال من الصحفيين بشأن إن كان حسم قد أمره بعد انتقاده الاتفاق بين إيران والقوى العالمية قال ترامب ”توصلت إلى قرار“ لكنه لم يكشف عنه.

وبدرت عن المسؤولين الأمريكيين مؤشرات متضاربة بشأن الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الست، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب في نيويورك يوم الثلاثاء. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن ترامب ليس سعيدا بالاتفاق لكن خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء لا يعني أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق.

لكن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال لشبكة فوكس نيويز ”إذا كنا سنظل في الاتفاق المبرم مع إيران فيجب إجراء تعديلات عليه. البنود التي ينتهي أمدها تلقائيا ليست طريقة معقولة لإحراز تقدم“.

وإذا لم يشهد ترامب بحلول 15 من أكتوبر تشرين الأول بأن إيران تلتزم بالاتفاق فسيكون أمام الكونجرس الأمريكي 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق.

* ”ردود موجعة“

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك يوم الأربعاء. تصوير: شانون ستابلتون - رويترز
قد تظهر دلائل على الموقف الأمريكي يوم الأربعاء عندما تجتمع الأطراف السبعة الموقعة على الاتفاق في أول لقاء يجمع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري يوم الأربعاء إنه ينبغي أن تلقى الولايات المتحدة ”ردودا موجعة“ من جانب إيران بعد الانتقاد الحاد الذي وجهه ترامب لطهران.

وأثار احتمال أن تنسحب واشنطن من الاتفاق قلق بعض شركاء الولايات المتحدة الذين ساعدوا في التفاوض عليه ولاسيما في وقت يواجه فيه العالم أزمة أخرى مع كوريا الشمالية التي تطور قدراتها النووية والصاروخية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن من الخطأ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وأضاف للصحفيين في الأمم المتحدة ”بالنسبة لي يجب أن نحافظ على اتفاق 2015 لأنه اتفاق جيد“.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصحفيين روس في الأمم المتحدة في تصريحات نشرتها وزارته اليوم إن بلاده تشعر بالقلق من تشكيك ترامب في الاتفاق.

وبدا أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يلمح إلى أن بلاده، غريمة إيران الأساسية في المنطقة، تسعى لتعزيز الاتفاق لا إلغائه وتريد أن ترى التزام إيران به بشكل صارم.

وقال الجبير للصحفيين ”نعتقد أن الاتفاق لا يطبق بحذافيره وأن إيران لا تفي بالتزاماتها ضمن الاتفاق. نتوقع أن يبذل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لضمان التزام إيران“.


المزيد في أخبار وتقارير
الشرطة الاسترالية تحذّر من هجوم كبير
حذّر مسؤول بارز في شرطة مكافحة "الارهاب" في استراليا اليوم الاربعاء، من هجوم كبير "لن يكون بالإمكان تفاديه" في استراليا، ونبّه إلى أن "أي شيء قد يحدث في أي وقت". وتقول
إيران تقول إنها لا تتوقع انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
تعهدت إيران يوم الأربعاء بألا تكون أول من ينتهك الاتفاق النووي وقالت إنها لا تتوقع أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس
ترامب: أمريكا ستدرس استئناف مساعدات عسكرية معلقة لمصر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر بعد أن قررت الشهر الماضي حرمان مصر من مساعدات




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حافلات قدمتها الإمارات تتعطل في اولى أيام تشغيلها
علي محسن الاحمر يكشف تفاصيل هروبه من صنعاء في العام ٢٠١٤
محمد علي الحوثي يستعرض وسط صنعاء بمدرعات التحالف العربي
الحوثيون يحددون السعر الجديد لاسطوانة الغاز في صنعاء
الخدمة المدنية تعلن غدا الخميس والثلاثاء القادم إجازة رسمية
مقالات الرأي
كثر الحديث هذه الايام عن حالات الاخفاء القسري للعديد من الاشخاص الذين بات مصيرهم مجهول نظرا لما تمر به البلاد
لماذا الضالع بالذات ؟وما الذي تحتاجه الضالع اليوم؟الضالع أُولى المحافظات المحررة ، لها مكانة خاصة
فضيحة المدرعات الاصلاحية ، التي وصلت طلائعها اليوم الى ميدان السبعين بصنعاء، للمشاركة في احتفالات الحوثيين
مثل غيره من المتطرفين ، قد لا يلوم الحوثي نفسه أبدا بِمَا فعل منذ انطلاقة الرصاصة الأولى في 2004 مرورا باجتياح
لا شك ان الحملة الأمنية لاجتثاث الإرهاب في محافظة أبين والتي ينفذها الحزام الأمني وقوات التدخل السريع في
  يستشف المتابع غير العادي من خلال خطاب بعض القوى المتصارعة في اليمن ومن خلال أطروحات البعض من سياسيي تلك
الأرض هي العنصر الأبرز في ثروة المجتمع. ويقول عالم الإقتصاد المعروف آدم سميث في كتابه ثروة الأمم " أن الأرض هو
نُظمت صباح اليوم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن وقفة تضامنية تلفت نظر المجتمع المحلي بأفراده
 ترقبوا قريباً حملة أمنية !! نعم ..قريبا جداً .. وساعة الصفر قد حُددت.. وحُدِّد المكان والزمان.. وما بقي إلا
أعلم أن هذا المقال سينزعج منه عدد كبير من الكتاب والصحفيين العاملين في قطاع الإعلام، ولست آسفا على أياً من
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
ريتاج في بيت عمر
الف مبروك التفوق
وفيات
صبرآ ال الحميدي و ال الجبري
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017