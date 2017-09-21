ترامب: أمريكا ستدرس استئناف مساعدات عسكرية معلقة لمصر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينا) خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك يوم الأربعاء
الخميس 21 سبتمبر 2017 01:50 صباحاً
(عدن الغد) رويرتز :
(عدن الغد) رويرتز :
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر بعد أن قررت الشهر الماضي حرمان مصر من مساعدات قدرها 95.7 مليون دولار وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليونا لمخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.
وسئل ترامب عما إذا كان سيستأنف المساعدات العسكرية لمصر فقال للصحفيين في بداية اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ”سندرس ذلك بالتأكيد“.
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