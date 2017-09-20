قام كل من المستشار الثقافي في السفارة اليمنية بتونس د. أنيس ثابت والمستشار الإعلامي في السفارة الأستاذ اسكندر شاهر بزيارة معهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة بالجمهورية التونسية يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017م .

وكان في استقبالهما الأستاذة الدكتورة حميدة البور مديرة المعهد وكذلك الكاتب العام بالمعهد .

ونقل المستشاران تقدير الحكومة اليمنية وسفارة اليمن ممثلة بالسفير عبد الناصر باحبيب لإدارة المعهد والدور الريادي الذي يؤديه وحسن رعايتهم للطلبة اليمنيين لافتين إلى احتضان المعهد لقيادات وكوادر يمنية إعلامية مرموقة تخرجت بهذا المعهد وتولت مواقع إعلامية بارزة ما يعكس الخبرة النظرية والتطبيقية التي يمنحها المعهد لطلابه .

إلى ذلك ، بحث المستشار الثقافي مع عميدة المعهد سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين جامعة عدن وجامعة منوبة وسبل خلق شراكة علمية الأمر الذي لقي ترحيب مديرة المعهد .

وتطرق اللقاء إلى عمق الروابط و الصلات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين اليمن وتونس والعلاقة الحميمية التي تجمع شعبيهما.

وأطلع المستشاران ثابت وشاهر قيادة المعهد على الوضع الاستثنائي الذي تعيشه اليمن بسبب الحرب وماترتب عليها من آثار سلبية على كافة المستويات بما في ذلك قطاع التعليم عامة ووسائل الإعلام المختلفة .

من جانبها عبرت الأستاذة الدكتور حميدة البور مديرة المعهد عن تقديرها لهذه الزيارة التي تدشن لتنسيق أكثر فاعلية لافتة إلى الانطباع الإيجابي الذي سجله الطلبة اليمنيون من منتسبي المعهد والذين يعكسون صورة مشرفة عن بلدهم الأصيل .

المزيد في أخبار وتقارير المستشاران الثقافي والإعلامي بسفارة اليمن في تونس يزوران معهد الصحافة وعلوم الأخبار قام كل من المستشار الثقافي في السفارة اليمنية بتونس د. أنيس ثابت والمستشار الإعلامي في السفارة الأستاذ اسكندر شاهر بزيارة معهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة إردوغان سيبحث الأزمة السورية مع بوتين الأسبوع المقبل قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس من الأسبوع القادم لبحث ”منطقة عدم تصعيد“ من المزمع عباس يقول السلام بالشرق الأوسط أقرب في ظل مشاركة ترامب عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء عن تفاؤله بشأن إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل هذا العام وقال إن التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضية ”سيأتي