إردوغان سيبحث الأزمة السورية مع بوتين الأسبوع المقبل
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال منتدى في نيويورك يوم الأربعاء
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 11:57 مساءً
(عدن الغد) رويرتز :
(عدن الغد) رويرتز :
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس من الأسبوع القادم لبحث ”منطقة عدم تصعيد“ من المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب السورية.
وخلال حديثه في حفل بنيويورك قال إردوغان إنه سيجتمع مع بوتين يوم 28 من سبتمبر أيلول.
واتفقت روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الماضي على نشر مئات المراقبين في إدلب.
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