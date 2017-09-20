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الاعلان رسميا عن اللجنة التحضيرية لمليونية اكتوبر بساحة الحرية _ اسماء

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 08:22 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

جرى عصر اليوم الاربعاء اجتماعا في اطار اللقاءات السابقة ضم ممثلون عن مكونات الحراك الجنوبي بساحة الحرية بخور مكسر بالعاصمة عدن .
وتم في الاجتماع التشاور والتوافق على تشكيل لجنة تحضيرية عليا يوكل لها الاعداد والترتيب اللائقين لمليونية اكتوبر .
وتم تشكيل اللجنة على النحو التالي .
عبدالناصر الشيخ رئيس اللجنة التحضيرية العليا لمليونية اكتوبر
د/عيدروس الميسري نائب اول رئيس اللجنة
مصطفى زيد نائب رئيس اللجنة
احمد سالم فضل رئيس اللجنة السياسية
عميد/مقبل صالح الردفاني رئيس اللجنة الأمنية
كاملة العولقي رئيس اللجنة الإعلامية
علي المجرفه رئيس اللجنة التنظيمية
اسعد سكينه رئيس لجنة الخدمات
صلاح باوزير رئيس لجنة الحشد
عبدالسلآم متاش رئيس اللجنة المالية .
وتم تكليف رؤساء اللجان على التشاور بشان اضافة مندوبين عن كل المكونات في كافة اللجان بحيث يشارك الجميع في التحضير لهذا المناسبة الوطنية المجيدة .


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