المقاومة الجنوبية تُسقط طائرة استطلاع حوثية في جبهة كرش (صور)
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 07:37 مساءً
كرش (عدن الغد) خاص :
كرش (عدن الغد) خاص :
تمكن اليوم أبطال المقاومة الجنوبية في جبهة حُمالة شمال غرب كرش من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للمليشيات الانقلابية.
وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب أن طائرة العدو الاستطلاعية تم إسقاطها ظهر اليوم في منطقة جبلية وبسلاح المقاومة في جبهة حُمالة.
ويظهرفي الصور التالية حطام الطائرة ومعدّات التصوير وخزن الصور الاستطلاعية .
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