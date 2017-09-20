ترمب واجه أمير قطر بالأدلة على تورط الدوحة بالإرهاب

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيس ترمب والشيخ تميم في نيويورك

قالت جينيفر جيكوبز، مراسلة "بلومبرغ" في البيت الأبيض، الأربعاء، إنها علمت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعد أن وجه المديح لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد - وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - قام بمواجهته بالأدلة على أن #الدوحةمازالت تشارك في أنشطة متعلقة بالإرهاب.

وغردت جيكوبز على حسابها في "تويتر" قائلة: "ترمب غيّر تفكيره حول أزمة قطر خلال الـ10 أيام الماضية. واطلع على معلومات تشير إلى استفادة #إيران من طول الأزمة".

وخلال اللقاء، نفى الرئيس ترمب تحذير المملكة العربية السعودية بشأن التحرك عسكرياً ضد قطر، إزاء مقاطعة الرباعية العربية (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) للدوحة، منذ ما يزيد على الثلاثة أشهر. وتوقع ترمب التوصل لحل سريع لأزمة#قطر مع الدول العربية.

ومن جانبه، طلب أمير قطر من الرئيس الأميركي التدخل بالوساطة لحل#الأزمة_القطرية، معرباً عن استعداده للحوار.

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