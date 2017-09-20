الخدمة المدنية تعلن غدا الخميس والثلاثاء القادم إجازة رسمية
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 05:21 مساءً
عدن (عدن الغد) سبأ نت:
عدن (عدن الغد) سبأ نت:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن غداً الخميس، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات القطاع العام، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم للعام 1439م، كما أعلنت الوزارة يوم الثلاثاء القادم إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر .وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية .
وأكدت الوزارة أن أن يومي الأحد والاثنين الواقعة بينهما هي أيام دوام رسمي .
ورفعت الوزارة بهاتين المناسبتين أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني .
تعليقات القراء
277795
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأربعاء 20 سبتمبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
الجماعه يريدون الإحتفال مع الحوثيين بمناسبة دخولهم صنعاء.
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