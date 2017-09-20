سفير اليمن في بلجيكا يلتقي مدير معهد ايجمونت للعلاقات الدولية

بحث سفير اليمن لدى مملكة بلجيكا، محمد طه مصطفى، اليوم، مع مدير عام المعهد البلجيكي للعلاقات الدولية "ايجمونت" السفير، يوهان فربك، إمكانية تخصيص المعهد بعض المنح والدورات التدريبية للدبلوماسيين اليمنيين .

وخلال اللقاء، أستعرض السفير مصطفى جهود الحكومة الشرعية لإحلال السلام وإيقاف الحرب، والتي قوبلت برفض وتعنت ميليشيا الحوثي وصالح المتمردة .. مثمناً جهود الحكومة البلجيكية ودعمها للشرعية في بلادنا وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي .

من جانبه أكد مدير المعهد البلجيكي، إهتمام حكومة بلاده بعملية السلام في بلادنا وإيقاف الحرب والعودة إلى استئناف العملية السياسية ودعم الاستقرار والديمقراطية.

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