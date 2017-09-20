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ناطق الجوازات السعودية: مهلة وطن بلا مخالف تم تمديدها لليمنيين وبعض الجنسيات بصورة استثنائية

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 05:07 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

كشف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية المقدم " طلال الشلهوب " أن مهلة وطن بلا مخالف تم تمديدها لليمنيين وبعض الجنسيات بصورة استثنائية.

وفي لقاء مع قناة " سهيل " اليمنية أكد " الشلهوب " إن تمديد المهلة لم يتم الاعلان عنها بصورة رسمية من مديرية الجوازات غير أن المخالفين بإمكانهم مراجعة سفارة بلدهم في المملكة والحصول على وثائق سفر دون دفع أي غرامات أو عقوبات .

ودعا الشلهوب المخالفين من الجنسية اليمنية إلى الاستفادة من تمديد المهلة ومغادرة المملكة بدون بصمات الترحيل والغرامات المالية التي كانت من المقرر عليهم دفعها.

وأوضح " الشلهوب " أن المملكة تقدم خدمات كبيرة لأشقائها اليمنيين وراعت الظروف التي تمر بها بلادهم، واستفاد من هوية زائر أكثر من خمس مائة الف يمني ممن دخلوا المملكة بطريقة غير نظامية.

وعن تحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية، قال الشلهوب إن توجيهات ملكية نصت على تحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية وبدأ بعض المستفيدين من تحويل هويتهم إلى إقامة بداءاً من السبت الماضي .

وأوضح الشلهوب أن المحرومين من الإقامة النظامية من حاملي هوية زائر هم من دخلوا إلى المملكة بطريقة رسمية بغرض المرور أو الزيارات المختلفة.

وأضاف " من عليه أي ملاحظات أمنية من حاملي هوية زائر لن يتمكن أيضاً من الحصول على الإقامة النظامية.

وأشار الشهلوب إلى أن هناك شروط لتحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية، هما أن يكون المستفيد لديه جواز سفر صادر عن الحكومة الشرعية وهوية زائر سارية المفعول بالإضافة إلى وجود مستضيف من جهة العمل


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تعليقات القراء
277792
[1] تحويل هويه زائر الى مقيم الغرض منه المزيد من الجبايه ليس الا !!
الأربعاء 20 سبتمبر 2017
ابن عدن | الرياض
كعادتهم الدجل والكذب والتدليس على البشر ،، لايوجد اي استثناءات لليمنيين وبل ان اكثر جنسيه تتعرض للملاحقة والاضطهاد هم اليمنيين دون سواهم ، وأما هذا الكذب والتدليس فنحن نعرفه تمام ومن خلال التجربة والاختلاط بهم ، تحويل هويه زائر الى مقيم الغرض منها مزيد من جبايه الأموال الان اغلب اصحاب هويه الزائر هم من العائلات الكبيره وبدلا من إقامتهم المجانيه برغم ان الدوله هنا لاتقدم لهم شيئا تم تحويلها الى اقامه رسميه وبذلك يجب عليهم دفع عشرات الآلاف من الريالات السعوديه لدوله بناء على نظام رسوم الاقامه ورسوم المرافقين الجايره والظالمة والتي بسببها خرج من المملكه ميات وبل آلاف الأسر وأغلبهم من المولودين ومن لهم عشرات السنين ولايعرفون بلادهم الاصيله ويتوقع ان يغادر عشرات آلاف من الأسر خلال الأعوام القليله القادمة بسبب ان تلك الرسوم الظالمه والتي ستزيد سنويا، وحسبنا الله ونعم الوكيل



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