ناطق الجوازات السعودية: مهلة وطن بلا مخالف تم تمديدها لليمنيين وبعض الجنسيات بصورة استثنائية
عدن (عدن الغد) وكالات:
كشف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية المقدم " طلال الشلهوب " أن مهلة وطن بلا مخالف تم تمديدها لليمنيين وبعض الجنسيات بصورة استثنائية.
وفي لقاء مع قناة " سهيل " اليمنية أكد " الشلهوب " إن تمديد المهلة لم يتم الاعلان عنها بصورة رسمية من مديرية الجوازات غير أن المخالفين بإمكانهم مراجعة سفارة بلدهم في المملكة والحصول على وثائق سفر دون دفع أي غرامات أو عقوبات .
ودعا الشلهوب المخالفين من الجنسية اليمنية إلى الاستفادة من تمديد المهلة ومغادرة المملكة بدون بصمات الترحيل والغرامات المالية التي كانت من المقرر عليهم دفعها.
وأوضح " الشلهوب " أن المملكة تقدم خدمات كبيرة لأشقائها اليمنيين وراعت الظروف التي تمر بها بلادهم، واستفاد من هوية زائر أكثر من خمس مائة الف يمني ممن دخلوا المملكة بطريقة غير نظامية.
وعن تحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية، قال الشلهوب إن توجيهات ملكية نصت على تحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية وبدأ بعض المستفيدين من تحويل هويتهم إلى إقامة بداءاً من السبت الماضي .
وأوضح الشلهوب أن المحرومين من الإقامة النظامية من حاملي هوية زائر هم من دخلوا إلى المملكة بطريقة رسمية بغرض المرور أو الزيارات المختلفة.
وأضاف " من عليه أي ملاحظات أمنية من حاملي هوية زائر لن يتمكن أيضاً من الحصول على الإقامة النظامية.
وأشار الشهلوب إلى أن هناك شروط لتحويل هوية زائر إلى إقامة نظامية، هما أن يكون المستفيد لديه جواز سفر صادر عن الحكومة الشرعية وهوية زائر سارية المفعول بالإضافة إلى وجود مستضيف من جهة العمل
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