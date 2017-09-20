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أخبار وتقارير

استشهاد المقاوم محمد صالح القطيبي بجبهة المخا

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 04:51 مساءً
المخا(عدن الغد)خاص:

استشهد صباح اليوم الأربعاء الشاب المقاوم محمد صالح القطيبي من ابناء مديرية ردفان.
وستشهد المقاوم القطيبي خلال مواجهات عنفية مع ميليشيات الحوثي في جبهة المخا .

رحم الله الشهيد والهم أهله وذويه الصبر السلوان.

 

 


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