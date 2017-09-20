استشهاد المقاوم محمد صالح القطيبي بجبهة المخا

نُظمت صباح اليوم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن وقفة تضامنية تلفت نظر المجتمع المحلي بأفراده
ترقبوا قريباً حملة أمنية !!
نعم ..قريبا جداً ..
وساعة الصفر قد حُددت..
وحُدِّد المكان والزمان..
وما بقي إلا
أعلم أن هذا المقال سينزعج منه عدد كبير من الكتاب والصحفيين العاملين في قطاع الإعلام، ولست آسفا على أياً من
اذا عدنا الى الخلف قليلا وتذكرنا تاريخ الصراع في الجنوب العربي وابرزنا بصدق وأمانة ما هي كانت اهم الاسباب
في وسط نقاش ثنائي , فاجأني سؤالُه !, كم تستلم من حميد الأحمر ؟ . قلت : لا أستلم شيئا . قال : ومن الزنداني ؟ . قلت : لا
لا احد بمنأى عن ملامسة ما هو حادث منذ سنوات عديدة والى يومنا هذا، من تدمير في العملية التعليمة في المحافظات
قبل أيام كشفت مصادر إعلامية نقلاً عن مسؤول عسكري إيراني أن الحرس الثوري أرسل، ويرسل، قادة ومدربين إلى ساحات
دولة الإمارات الشريك القوي للرياض في حرب اليمن ، وهي أكثر الدول فاعلية في الحرب ، أداءها العسكري والمدني
جلست فترة كنت كل ما اصحي الصباح اروح عند ابو الخمير واخذ لي قلص شاي وحبتين خمير واشتري صحيفة عدن الغد من مكتبة
من خلال متابعتي للأحداث في اليمن الذي كان سعيدًا في يوم من الأيام.. أُصُاب بالحيرة والإحباط ولا أجد إجابة عن
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