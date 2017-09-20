اشتباكات عنيفة بين المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثي في موقع دباسو بالوازعية
عدن (عدن الغد) خاص:
دارت مساء يوم أمس اشتباكات عنيفة دامت أكثر من ساعتين بين أبطال المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثي في موقع دباسو بين مديريتي المضاربة والوازعية.
وفي تصريح للمركز الاعلامي لحبهة باب المندب من قائد جبهة الوازعية(دباسو) الشيخ أحمد غانم الصبيحي في ليل أمس شنت ميليشيات الحوثي وعفاش هجوما على موقع جبل دباسو العسكري محاولة منها للسيطرة على الموقع استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة تصدى لها أبطال المقاومة الجنوبية المرابطين في الموقع منذو الانقلاب الحوثي العفاشي وسطر رجال المقاومة مثالا للتضحية والاستبسال من أجل الدفاع عن الدين والعرض والوطن وقدمت الجبهة في هذه الليله قائد موقعها شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر القائد الشاب وليد احمد ثابت عبده شويله 28 عاما ونحسبه عند الله شهيدا.
وأكد الشيخ غانم أن رجال المقاومة تصدت لهذا الهجوم ومنعت مرتزقة إيران من التقدم وأجبرتهم للعودة إلى مواقعهم رغم امتلاكهم الأسلحة الثقيلة و تتساقط قذائف الهاون علينا والتي بلغت 14 قذيفة هاون.
يعد موقع جبل دباسو العسكري موقع استراتيجي هام يقع بين مديرية المضاربة رأس العارة ومديرية الوازعية و يطل على خط إمداد الحوثة الرابط من الوازعية الى كهبوب ودرعا لمناطق الساحل في رأس العارة وباب المندب ويناضل أبطال موقع دباسو من قبل عامين بقيادة الشيخ أحمد غانم شويله الصبيحي.
*المركز الإعلامي لجبهة باب المندب
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