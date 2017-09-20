الصوفي يكشف عن الأسماء من قصدهم صالح بانتقاده للمفسبكين

كشف الصحفي نبيل الصوفي المقرب من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن الشخصيات التي قصدها صالح في كلامه عن المفسبكين.

وكتب الصوفي في منشور على صفحته فيسبوك أن صالح كان يتكلم عن الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام ورئيس اللجنة الثورية محمد علي وبعض قليل من الذين هدد تهريجهم في الخطاب السلام في صنعاء فعلا.

وأشار إلى أن صالح تكلم عن من بيده قرار، والذي يخوف الناس أى كلام أهوج يخرج منه وانه لم يقصد المفسبكين أمثال محمد المسوري الذي أعتدت عليه المليشيا بالضرب ولا كامل الخوداني ونزار الخالد الذين اختطفوا إلى أماكن مجهولة.

وأضاف بأن صالح أعترض على الاعتداء الذي طال المسوري وقال للصماد: "مابتفعلوا.. هذا يؤذينا كلنا، ومايحقق أي فائدة، دعوا الناس تكتب اللي تشتي، ضدي والا ضدكم" حسب قوله.

وأشار إلى أن الحوثيين أعطوا صالح ملفا من الكتابات التي يكتبها أنصاره فقال لهم، اولا: "لاتكونوا تقرؤوا هذه الهبالات.. وثانيا، معانا محاكم وقضاء ونيابة".

وذكر الصوفي الخروقات التي نفذها صالح في عهده من ضرب الكتاب، وحبسهم، وخطفهم.. مشيراً إلى أنه لم ينبه الحوثي انها لم تكن مجدية وأن القضاء هو الحل كما ذكّر الحوثيين بالانتهاكات التي طالتهم بعهد صالح وكيف أصبحوا حكاما بعد أن كانوا مسجونين.

وقال إن صالح نجح في لجم محمد علي ومحمد عبدالسلام، فيما تفرغ جهاز عبدالملك الحوثي ومعهم عارف الزوكا وحسين حازب، لتأكيد أنهم أبعد من أن يكونوا عن مستوى التحدي.

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