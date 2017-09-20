حزب الإصلاح يعاود ممارسة نشاطه السياسي في الجنوب عقب توقف دام اعوام
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 04:19 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عاد حزب التجمع اليمني للإصلاح لممارسة نشاطه السياسي عقب توقف دام اعوام .
وقام الحزب مؤخرا بتنظيم عدد من الفعاليات السياسية بمحافظة شبوة وغيرها من المحافظة في حين قال مسئولون من الحزب انه ينظم صفوفه في "عدن" .
وتراجع حضور الحزب خلال السنوات الماضية بعدد من محافظات الجنوب.
وفي شبوة اقام نشطاء من الحزب فعالية سياسية عن دور الحزب خلال السنوات الماضية .
وتوعد "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبل أشهر من اليوم بمنع نشاط حزب الإصلاح في الجنوب دون ان يحدث ذلك.
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