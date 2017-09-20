حزب الإصلاح يعاود ممارسة نشاطه السياسي في الجنوب عقب توقف دام اعوام

عاد حزب التجمع اليمني للإصلاح لممارسة نشاطه السياسي عقب توقف دام اعوام .

وقام الحزب مؤخرا بتنظيم عدد من الفعاليات السياسية بمحافظة شبوة وغيرها من المحافظة في حين قال مسئولون من الحزب انه ينظم صفوفه في "عدن" .

وتراجع حضور الحزب خلال السنوات الماضية بعدد من محافظات الجنوب.

وفي شبوة اقام نشطاء من الحزب فعالية سياسية عن دور الحزب خلال السنوات الماضية .

وتوعد "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبل أشهر من اليوم بمنع نشاط حزب الإصلاح في الجنوب دون ان يحدث ذلك.

المزيد في أخبار وتقارير سفير اليمن في بلجيكا يلتقي مدير معهد ايجمونت للعلاقات الدولية بحث سفير اليمن لدى مملكة بلجيكا، محمد طه مصطفى، اليوم، مع مدير عام المعهد البلجيكي للعلاقات الدولية "ايجمونت" السفير، يوهان فربك، إمكانية تخصيص المعهد بعض المنح ناطق الجوازات السعودية: مهلة وطن بلا مخالف تم تمديدها لليمنيين وبعض الجنسيات بصورة استثنائية كشف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية المقدم " طلال الشلهوب " أن مهلة وطن بلا مخالف تم تمديدها لليمنيين وبعض الجنسيات بصورة استشهاد المقاوم محمد صالح القطيبي بجبهة المخا استشهد صباح اليوم الأربعاء الشاب المقاوم محمد صالح القطيبي من ابناء مديرية ردفان. وستشهد المقاوم القطيبي خلال مواجهات عنفية مع ميليشيات الحوثي في جبهة المخا . رحم