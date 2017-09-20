وزارة الداخلية تدشن نظام البصمة والصورة لمنتسبي الأمن في عدن والمحافظات المحررة

دشنت وزارة الداخلية نظام البصمة والصورة لمنتسبيها من الضباط والأفراد في الإدارات العامة للأمن بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس المشير الركن / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، ودولة رئيس الوزراء الدكتور / أحمد عبيد بن دغر ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن / حسين محمد عرب.

وبدأت لجان أمنية مختصة بتطبيق نظام البصمة والصورة على منتسبي الأمن في عدن والمحافظات المحررة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في تنظيم الأعمال والإجراءات الإدارية، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الهادفة إلى مواكبة التقنيات الحديثة من خلال تطوير قاعدة بيانات ومعلومات موحدة تضم كافة الإدارات والمراكز الأمنية.

وتسير عملية تطبيق نظام البصمة والصورة بالشكل المطلوب وبمتابعة حثيثة من جانب وكيلي وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، وقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة المقدم عبدالقوي باعش وعدد من المعنيين في الوزارة.

وأوضح معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، :"أن تطبيق نظام البصمة والصورة يأتي ضمن بناء المؤسسة الأمنية بشكل صحيح وسليم بعيداً عن الإزدواجية، وكذا مساعي وزارة الداخلية للارتقاء بالعمل الأمني نحو الأفضل، وذلك رغم ما تواجهها من تحديات وصعوبات نتيجة تأثر البلاد بالأوضاع السلبية المترتبة على الحرب التي تشهدها، منذ أواخر شهر مارس 2015م، إثر انقلاب ميليشيا جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، على السلطة الشرعية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن".

وشدد الوزير بن عرب على ضرورة التزام وانضباط كافة منتسبي قطاع الأمن بتنفيذ المهام والواجبات الملقاة على عاتقهم بكل مسؤولية وأمانة وإخلاص، بهدف تعزيز تحسن الحالة الأمنية، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والقضاء على أي مظاهر من شأنها زعزعة السكينة العامة في مختلف محافظات الجمهورية.

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