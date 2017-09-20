مؤتمر حضرموت الجامع يرفض منح حضرموت 20% من ثرواتها

رفض مؤتمر حضرموت الجامع يوم الاربعاء خطوة حكومية اقرت منح المحافظة 20 % من ايرادات المحافظة وثرواتها.

وفي اجتماع للهيئة العليا للمؤتمر يوم الاربعاء قالت الهيئة أنها ترفض منح المحافظة 20 % من مجمل ايرادات ثرواتها وطالبت بمنحها 50%.

وقال مصدر في الهيئة شارك في الاجتماع لصحيفة "عدن الغد" الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع ترفض حديث الحكومة عن إعطاء حضرموت نسبة 20% من حجم عائدات الثروة الطبيعية المستخرجة من المحافظة، وتطالب بإعتماد 50% وفق مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، وتهدد بما وصفته بالتصعيد النوعي.

وأكدت الهيئة في ذات الوقت دعمها للحكومة الشرعية، غير انها قالت أنه لا يجب ان يتم القبول بما وصفته بالظلم لحضرموت وابنائها..

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