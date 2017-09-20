فيديو : فتاة يمنية تحكي تجربتها في الدفاع عن نفسها وقتلها لقيادي (حوثي)

روت شابة يمنية تفاصيل قتلها لأحد قيادات مليشيا الحوثي في إحدى قرى محافظة عمران بالفأس بعد قتله لشقيقها قبل عام.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج استيديو اليمن على قناة اليمن الفضائية والذي يقدمه الاعلامي جميل عز الدين.

الشابة اليمنية وتدعى بلقيس الرغيل قتلت القيادي الحوثي”عبدالله مفلح” ضربًا بالفأس في سبتمبر من العام 2016م عند اقتحامه منزلها انتقامًا لشقيقها “يوسف الرغيل”.

وضربت بلقيس أروع أمثلة البطولة والشجاعة للمرأة اليمنية، بعد أن تمكنت من قتل القيادي الحوثي بضربة فأس بالرأس انتقاما منه لمقتل شقيقها وإصابة والدها.













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