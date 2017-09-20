وسط غياب لطيران التحالف ..محمد علي الحوثي يتجول في العاصمة صنعاء على متن مدرعة إمارتية
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 03:33 مساءً
صنعاء (عدن الغد)خاص:
صنعاء (عدن الغد)خاص:
تداول يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للقيادي في ميليشيات الحوثي محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للانقلابيين بالعاصمة صنعاء في ميدان السبعين وهو يقود مدرعة إماراتية.
وأظهرت الصور القيادي"الحوثي" وهو في مقدمة استعراض عسكري للحوثيين بأربع مدرعات إماراتية جديدة وسط حشد عسكري مسلح للجماعة.
لم تكشف أي مصادر حوثية طريقة حصولهم على تلك المدرعات إلا أن مصادر رجحت أنها قد تكون مخزنة في أحد معسكرات الجيش اليمني القديمة كان الجيش قد حصل عليها من دولة الإمارات قبل سيطرة الحوثيين على العاصمة .
وأثار التحرك العلني لقادة الانقلاب بصنعاء كثيرا من التساؤلات عن سرّ غياب طيران التحالف العربي عن رصد واستهداف قادة الانقلاب.
واللافت أن استعراض قادة الانقلاب توثّق إعلاميا، وتظهرهم في صورة المتحدي لطيران التحالف العربي.
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