التحالف العربي يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مأرب
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 04:35 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر مطلعة أن قوات التحالف العربي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة الى جبهات القتال في محافظة مأرب.
وقالت المصادر أن الطريق الممتدة بين محافظة مارب ومنفذ الوديعة البري شهدت تدفق المزيد من التعزيزات العسكرية الى محافظة مأرب قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة البري الواقع بمحافظة حضرموت.
وأكدت المصادر ان التعزيزات تضم مدافع عملاقة ذاتية الحركة وراجمات صواريخ ومنصات دفاعية وعربات عسكرية وقطع أسلحة متنوعة.
يذكر ان محافظة مأرب شهدت خلال الاسبوعين تدفق ضخم مستمر للتعزيزات العسكرية القادمة من السعودية وتم إرسالها إلى جبهات القتال في الجوف وصنعاء وصرواح غرب محافظة مأرب.
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