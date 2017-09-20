محمد علي الحوثي يستعرض وسط صنعاء بمدرعات التحالف العربي

استعرضت قيادات حوثية يوم الاربعاء وسط العاصمة اليمنية على متن عدد من مدرعات التحالف العربي في خطوة هي الاولى من نوعها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقيادات في جماعة الحوثي وهي تستعرض وسط العاصمة اليمنية صنعاء وتحديدا ميدان السبعين طابور طويل من المدرعات الإماراتية وسط هتافات من المؤيدين للجماعة .

ويظهر في الصور رئيس اللجان الثورية للحوثيين محمد علي الحوثي يقود احدى المدرعات في العاصمة صنعاء .

ولم تعرف كيف وصلت هذه المدرعات إلى يد القوات الموالية للحوثيين في صنعاء .

ولاول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن تصل مدرعات تابعة للتحالف إلى يد ميليشيا الحوثيين .

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