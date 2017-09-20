رئيس مجلس الوزراء يضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية في المهرة

وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم في مديرية الغيضة، عددا من حجر الأساس لمجموعة من المشاريع الضرورية لمحافظة المهرة، برفقة محافظ محافظة المهرة محمد عبدالله كده، وعدد من الوزراء ونواب الوزراء والقيادات العسكرية ووكلاء ومدراء عموم المحافظة.

وشملت وضع حجر أساس ، لمشروع إعادة تأهيل الشوارع الداخلية في مدينة الغيضة، بتمويل حكومي وبكلفة تقديرية حوالي 915 مليون ريال يمني.

وأكد رئيس الوزراء بأن مشروع صيانة وتأهيل الشوارع الداخلية لعاصمة المهرة مديرية الغيظة، يعتبر من الضروريات التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها الأساسية، وذلك لتسهيل تنقل المواطنين والوافدين إليها من المحافظات الأخرى في مختلف أرجاء المديرية.

وأشار الى ان كافة هذه المشاريع تأتي برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ، وبمناسبة احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر-أكتوبر 2017م.

كما وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومعه محافظ محافظة المهرة محمد عبدالله كده ، حجر أساس مشروع طريق الغيظة - تريم، بطول 340 كم في مرحلته الأولى وبتمويل حكومي تصل كلفته التقديرية إلى 50 مليون دولار.

ونوه رئيس الوزراء إلى الأهمية الاستراتيجية التي يقدمها المشروع في ربط محافظة المهرة بحضرموت، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في اختصار المسافة بين المحافظتين وسيسهل من انتقال المواطنين وسيرفع من نسب الحركة التجارية وانتقال السلع والبضائع.

كما وضع رئيس الوزراء، حجر أساس مشروع الخط الناقل للمياه من فوري إلى الغيظة بطول 22 كم، وبتمويل حكومي يصل كلفته التقديرية إلى 300 مليون ريال يمني.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية ذات الأهمية القصوى للمواطنين، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة الخدمات الأساسية وفقا والإمكانيات المتاحة.

رافق رئيس الوزراء كلاً من رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووزراء الاتصالات لطفي باشريف، والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والثروة السمكية فهد كفاين، والنقل مراد الحالمي، والعدل جمال عمر، ووزير الثقافة مروان دماج ووزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، ووزير الدولة صلاح الصيادي، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ونواب وزراء الكهرباء مبارك التميمي، والاعلام حسين باسليم، ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد جمغان الجنيدي، ومدير دائرة شئون الأفراد بوزارة الدفاع العميد الخضر عبدالله، ورئيس مصلحة الضرائب عوض حمران.

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