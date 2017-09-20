رئيس الوزراء يشيد بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة في مواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي بابين

اجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء اليوم اتصال هاتفي بمحافظ محافظة ابين اللواء ابوبكر حسين اطلع خلاله على سير العمليات القتالية وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وهزيمتهم في بعض مديريات المحافظة.



وأشاد رئيس الوزراء بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي مسنوداً بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف. مؤكداً بأن الحكومة ماضية في استئصال الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعها اينما وجدت.



من جانبه عبر محافظ المحافظة اللواء ابوبكر حسين عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء للمتابعة المستمرة والدائمة لسير العمليات القتالية ضد التنظيم الإرهابي .. مؤكداً بأن السلطة المحلية والجيش والمقاومة سيظلون العيون الساهرة لحماية الوطن من اي عناصر إرهابية ولن تسمح بالعبث بأمن واستقرار المواطن .

اجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء اليوم اتصال هاتفي بمحافظ محافظة ابين اللواء ابوبكر حسين اطلع خلاله على سير العمليات القتالية وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وهزيمتهم في بعض مديريات المحافظة.



وأشاد رئيس الوزراء بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي مسنوداً بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف. مؤكداً بأن الحكومة ماضية في استئصال الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعها اينما وجدت.



من جانبه عبر محافظ المحافظة اللواء ابوبكر حسين عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء للمتابعة المستمرة والدائمة لسير العمليات القتالية ضد التنظيم الإرهابي .. مؤكداً بأن السلطة المحلية والجيش والمقاومة سيظلون العيون الساهرة لحماية الوطن من اي عناصر إرهابية ولن تسمح بالعبث بأمن واستقرار المواطن .

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