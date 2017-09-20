حزب صالح يفرض التهدئة مع الحوثي على وسائل إعلامه
المخلوع صالح
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 02:06 مساءً
( عدن الغد ) العربية :
( عدن الغد ) العربية :
أكد عارف الزوكا أمين عام حزب#المخلوع_صالح على ضرورة الالتزام بالتهدئة في كافة وسائل إعلام حزب صالح.
ودعا الزوكا في اجتماع لرؤساء المؤسسات الإعلامية التابعة للحزب إلى الالتزام بالتوجيهات التنظيمية لقيادة الحزب، وحذر من أن قيادة الحزب ستتخذ الإجراءات التنظيمية ضد كل من يخالف التوجيهات.
وكشف أمين عام حزب صالح بأن هناك اتفاقا للتهدئة الإعلامية بين حزب صالح والحوثيين خلال اجتماع حضرته قيادات من الطرفين.
على ذات الصعيد، اعتقلت ميليشيات الحوثي في #صنعاء الصحفي كامل الخوذاني المحسوب على صالح الذي وجه انتقادات كبيرة ضد ممارسات #الحوثيين.
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