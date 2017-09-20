علي محسن الاحمر يكشف تفاصيل هروبه من صنعاء في العام ٢٠١٤



تحدث نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الاحمر ولاول مرة عن ما حدث في العاصمة اليمنية صنعاء لحظة دخول الحوثيين اليها وهروبه منها في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤.

وفي تغريدات عدة قال الاحمر ان مقاتليه قدموا شهداء كثر في هذه المواجهات.

وكشف نائب رئيس الجمهورية اليمني علي محسن الأحمر، ولأول مرة عن عدد الضحايا اللذين قدمتهم ”الفرقة الأولى مدرع“ عند اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014م.

وقال الأحمر في تغريدة له بصفحته على ”تويتر“ ان ”المدافعين عن الثورة والجمهورية قدموا في يوم النكبة 21 سبتمبر 294 شهيداً وأكثر من 3000 جريح في معسكر الفرقة الأولى مدرع ومحيطها“.



وأضاف في تغريدة اخرى ”‏يعلم الجمهوريون أنهم تركوا الجمهورية والثورة اليمنية فريسةً للحوثي في يوم النكبة 21 سبتمبر ولم يدافع عنها إلا معسكر واحد (معسكر السبعين)“.

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