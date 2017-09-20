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صورة: أصغر عرسان في عرس جماعي للأطفال بمحافظة حجة

الأربعاء 20 سبتمبر 2017 01:57 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

تداول ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورة لأطفال يحتفلون بزفافهم في حفلة عرس جماعي محافظة حجة اليمنية.

وتظهر الصورة، طفلين يرتديان زي يمني يلبسونه العرسان في يوم زفافهم، وخلفهما لافتة مطبوعة عليها صورتهما، وهذا أيضاً من الطقوس الجديدة لدى اليمنيين في الأعراس.

وقال ناشطون أن العريسين الظاهرين في الصورة هما محمد الجوبي وبشير الجوبي، فيما توضح اللافتة وجود عريس ثالث إضافة إليهما.

وسخر ناشطون، من تزويج الأطفال بهذا السن حيث قال منذر أمين، "المفروض يزفوهم على أناشيد طيور الجنة"، وقال آخر "الظاهر ان لعبة العرس اللي كنا نلعبها واحنا صغار تحولت حقيقة لما كبرنا، وفاتنا القطار بطفولتنا وشبابنا".

وتنتشر ظاهرة تزويج الأطفال في منطاق عديدة من اليمن وخصوصا الفتيات القاصرات.


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