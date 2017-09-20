تعيين ابنة قيادي حوثي بارز وكيلة وزارة بمؤهل إعدادي (وثيقة)

أصدر رئيس حكومة الانقلابيين قرارا قضى بتعيين ابنة قيادي حوثي بارز وكيلة وزارة، بدون مؤهلات علمية.

وأظهرت الوثيقة الموجهة الى وزير الادارة المحلية، والمذيلة بتوقع وختم رئيس الوزراء في حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، تعيين ابنة رئيس مايسمى بـ"اللجنة الثورية التابعة للمليشيات" نوال محمد الحوثي وكيلاً في وزارة الإدارة المحلية.

ووفقا لمصادر صحفية فإن أعلى مؤهل علمي لابنة القيادي الحوثي " أول إعدادي".

وتسيطر مليشيات الحوثي على جميع مؤسسات الدولة بالشراكة مع حليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الا ان المليشيات بدأت في الايام الاخيرة بإقصاء العديد من القيادات المؤتمرية التابعة لصالح، وتعيين قيادات حوثية.

المزيد في أخبار وتقارير حزب صالح يفرض التهدئة مع الحوثي على وسائل إعلامه أكد عارف الزوكا أمين عام حزب#المخلوع_صالح على ضرورة الالتزام بالتهدئة في كافة وسائل إعلام حزب صالح. ودعا الزوكا في اجتماع لرؤساء المؤسسات الإعلامية التابعة علي محسن الاحمر يكشف تفاصيل هروبه من صنعاء في العام ٢٠١٤ تحدث نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الاحمر ولاول مرة عن ما حدث في العاصمة اليمنية صنعاء لحظة دخول الحوثيين اليها وهروبه منها في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤.وفي تغريدات عدة صورة: أصغر عرسان في عرس جماعي للأطفال بمحافظة حجة تداول ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورة لأطفال يحتفلون بزفافهم في حفلة عرس جماعي محافظة حجة اليمنية. وتظهر الصورة، طفلين يرتديان زي يمني يلبسونه العرسان في يوم