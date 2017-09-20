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تعيين ابنة قيادي حوثي بارز وكيلة وزارة بمؤهل إعدادي (وثيقة)

نسخة من الوثيقة
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 01:34 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

أصدر رئيس حكومة الانقلابيين قرارا قضى بتعيين ابنة قيادي حوثي بارز وكيلة وزارة، بدون مؤهلات علمية.

وأظهرت الوثيقة الموجهة الى وزير الادارة المحلية، والمذيلة بتوقع وختم رئيس الوزراء في حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، تعيين ابنة رئيس مايسمى بـ"اللجنة الثورية التابعة للمليشيات" نوال محمد الحوثي وكيلاً في وزارة الإدارة المحلية.

ووفقا لمصادر صحفية فإن أعلى مؤهل علمي لابنة القيادي الحوثي " أول إعدادي".

وتسيطر مليشيات الحوثي على جميع مؤسسات الدولة بالشراكة مع حليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الا ان المليشيات بدأت في الايام الاخيرة بإقصاء العديد من القيادات المؤتمرية التابعة لصالح، وتعيين قيادات حوثية.


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