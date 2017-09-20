الاتحاد السياحي للمحافظات الجنوبية يهدي وزير الاوقاف درع الاتحاد لنجاح موسم الحج وانصاف للجميع
أثناء تسليم درع الإتحاد السياحي الجنوبي للوزير العطيه
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 01:11 مساءً
مكه((عدن الغد)) خاص
مكه((عدن الغد)) خاص
أهدا الاتحاد السياحي للمحافظات الجنوبية معالي وزير الاوقاف والارشاد القاضي الدكتور احمد عطية درع الاتحاد لما بذله من جهد كبير وتميز في إنجاح موسم الحج للعام 1438هجرية واشراك القطاع الخاص في خطوة وصفة بالايجابية لترسيخ مبدأ الشراكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وانصافه للمحافظات الجنوبية التي عانت من التهميش طيلة المواسم السابقة..
معبرين عن شكرهم وثنائهم للجهود التي بذلت لنجاح موسم الحج لموسم 1438 هجرية وتجاوز سلبيات الاعوام السابقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم ..
متمنين لقيادة وزارة الاوقاف والارشاد مزيدا" التقدم والنجاح..
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