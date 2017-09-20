الاتحاد السياحي للمحافظات الجنوبية يهدي وزير الاوقاف درع الاتحاد لنجاح موسم الحج وانصاف للجميع

أهدا الاتحاد السياحي للمحافظات الجنوبية معالي وزير الاوقاف والارشاد القاضي الدكتور احمد عطية درع الاتحاد لما بذله من جهد كبير وتميز في إنجاح موسم الحج للعام 1438هجرية واشراك القطاع الخاص في خطوة وصفة بالايجابية لترسيخ مبدأ الشراكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وانصافه للمحافظات الجنوبية التي عانت من التهميش طيلة المواسم السابقة..

معبرين عن شكرهم وثنائهم للجهود التي بذلت لنجاح موسم الحج لموسم 1438 هجرية وتجاوز سلبيات الاعوام السابقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم ..

متمنين لقيادة وزارة الاوقاف والارشاد مزيدا" التقدم والنجاح..

المزيد في أخبار وتقارير حزب صالح يفرض التهدئة مع الحوثي على وسائل إعلامه أكد عارف الزوكا أمين عام حزب#المخلوع_صالح على ضرورة الالتزام بالتهدئة في كافة وسائل إعلام حزب صالح. ودعا الزوكا في اجتماع لرؤساء المؤسسات الإعلامية التابعة علي محسن الاحمر يكشف تفاصيل هروبه من صنعاء في العام ٢٠١٤ تحدث نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الاحمر ولاول مرة عن ما حدث في العاصمة اليمنية صنعاء لحظة دخول الحوثيين اليها وهروبه منها في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤.وفي تغريدات عدة صورة: أصغر عرسان في عرس جماعي للأطفال بمحافظة حجة تداول ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورة لأطفال يحتفلون بزفافهم في حفلة عرس جماعي محافظة حجة اليمنية. وتظهر الصورة، طفلين يرتديان زي يمني يلبسونه العرسان في يوم