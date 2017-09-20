قيادي مؤتمري يكشف عن مشروع قرار أممي جديد لوقف الحرب في اليمن

كشف القيادي المؤتمري ووزير الخارجية اليمني الأسبق الدكتور " أبوبكر القربي " عن خطة أممية جديدة لوقف الحرب في اليمن.

وقال القيادي المؤتمري أن وقف الحرب في اليمن سيكون على جدول أعمال عدد من الدول في نيويورك.

وقال القربي وهو عضو مشاورات الكويت وجنيف عن حزب المؤتمر في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "وقف الحرب في اليمن سيكون على جدول أعمال عدد من الدول في نيويورك وهناك مشروع قرار أممي يتم بحثه".

وأضاف القربي متسائلا في تغريدة أخرى "هل ستحدد مشروع القرار الأممي قيم العدالة والحق أو المصالح؟".

وكان الاجتماع الدوري للدول المنظمة للأمم المتحدة بدأ أعماله أمس الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية "عبدربه منصورهادي ".

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