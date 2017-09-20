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الوكيل الشاذلي يغادر المستشفى ويشكر المفلحي وكل من زاره او اطمئن عليه

محمد نصر شاذلي وكيل محافظة عدن
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 12:12 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

غادر المستشفى يوم امس الثلاثاء  الاستاذ  محمد نصر شاذلي وكيل محافظة عدن بعد ايام من نقله الى مستشفى البريهي بعدن أثر مرض الم به وسيضطر للبقاء في منزله بعضا للوقت للراحة قبل ان ينهي إجراءات معاملته للسفر الى الخارج لتلقي العلاج لتفاقم حالته حسب نصائح الاطباء .

وشكر  الوكيل/ الشاذلي  الاخ/ محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الذي تواصل معه للاطمئنان عليه والذي عبر عن استعداده لتسفيره للعلاج في الخارج  كما شكر كل أصدقائه ومحبيه  وجميع الناس الذين زاروه في المستشفى او اتصلوا عليه للاطمئنان عليه وكل من دعا له بالشفاء سرا وجهرا ..

وأكد الشاذلي بان حب الناس لا يضاهيه شي في الدنيا  وقد اثلج صدره دعاء الناس وسؤالهم عليه من مختلف المشارب والاعمار..

متمنيا من الله ان يمن عليه بسرعة الشفاء وكل مريض وان يعود بأسرع وقت الى مزاولة عمله في خدمة عدن واهلها والذين يستحقون كل خير لتعود عدن بإذن الله كما كانت وأفضل بتعاون الجميع..

 

* من محمد النعماني 


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