غادر المستشفى يوم امس الثلاثاء الاستاذ محمد نصر شاذلي وكيل محافظة عدن بعد ايام من نقله الى مستشفى البريهي بعدن أثر مرض الم به وسيضطر للبقاء في منزله بعضا للوقت للراحة قبل ان ينهي إجراءات معاملته للسفر الى الخارج لتلقي العلاج لتفاقم حالته حسب نصائح الاطباء .

وشكر الوكيل/ الشاذلي الاخ/ محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الذي تواصل معه للاطمئنان عليه والذي عبر عن استعداده لتسفيره للعلاج في الخارج كما شكر كل أصدقائه ومحبيه وجميع الناس الذين زاروه في المستشفى او اتصلوا عليه للاطمئنان عليه وكل من دعا له بالشفاء سرا وجهرا ..

وأكد الشاذلي بان حب الناس لا يضاهيه شي في الدنيا وقد اثلج صدره دعاء الناس وسؤالهم عليه من مختلف المشارب والاعمار..

متمنيا من الله ان يمن عليه بسرعة الشفاء وكل مريض وان يعود بأسرع وقت الى مزاولة عمله في خدمة عدن واهلها والذين يستحقون كل خير لتعود عدن بإذن الله كما كانت وأفضل بتعاون الجميع..

* من محمد النعماني

المزيد في أخبار وتقارير الوكيل الشاذلي يغادر المستشفى ويشكر المفلحي وكل من زاره او اطمئن عليه غادر المستشفى يوم امس الثلاثاء الاستاذ محمد نصر شاذلي وكيل محافظة عدن بعد ايام من نقله الى مستشفى البريهي بعدن أثر مرض الم به وسيضطر للبقاء في منزله بعضا إدارة الإعلام التربوي بعدن تعقب لعدن الغد تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من إدارة الإعلام التربوي بالعاصمة عدن حول خبر نشرته الصحيفة يوم الاثنين 18 سبتمبر حول تدشين العام الدراسي في بئر احمد وعملا بحق ثالوث الإرهاب.. الحوثي وصالح وقطر.. الخيانة والغدر لم يكن يوم 21 من سبتمبر 2014، يوما عاديا ليس فقط في تاريخ الشعب اليمني، بل في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، إذ انقلبت في هذا اليوم ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح