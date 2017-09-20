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إدارة الإعلام التربوي بعدن تعقب لعدن الغد

صورة ارشيفية من المدرسة
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 09:57 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من إدارة الإعلام التربوي بالعاصمة عدن حول خبر نشرته الصحيفة يوم الاثنين  18 سبتمبر حول تدشين العام الدراسي في بئر احمد  وعملا بحق الرد تنشر "عدن الغد" نص التعقيب :

 

 

ورد في صحيفة "عدن الغد" خبرا للصحفي معين الصبيحي في عدد يوم الاثنين تاريخ 18 سبتمبر 2017 بعنوان مدرسة بير أحمد للتعليم الأساسي تدشن افتتاح العام الدراسي الجديد ، علما انه في صحيفة "عدن الغد" المقروءة لكل متابع للأخبار الحصيفة والتي نشكر لطاقمها الصحافي تعاونها معنا في نشر كلما نرسله اليهم من مواد صحافية تربوية  نشر العنوان التالي: وزير التربية والتعليم د. عبدالله لملس يدشن العام الدراسي الجديد في العاصمة المؤقتة عدن في مجمع  الشعب التربوي بمديرية البريقة ، وبذلك فأن افتتاح الوزير أو أي صفة اعتبارية في أي مدرسة للعام الدراسي الجديد يعتبر رمزا واشارة لتدشين الافتتاح لكل مدارس الجمهورية تحت سلطة الشرعية .

 ثانيا يهمنا في مكتب التربية والتعليم محافظة عدن مانشر في الخبر من أن هذا العام الدراسي الجديد أتى في ظل انقطاع الرواتب عن موظفي الدولة والمعلمين خاصة منذ أشهر طويلة. ..وهذا الكلام عار عن الصحة وكان الاحرى بالصحفي أن يسأل أي معلم اومعلمة ليعلم أن القطاع التربوي في عدن بما فيهم المتقاعدون يستلمون رواتبهم بانتظام وان ما ذكره لا ينطبق الاعلى القطاع التربوي الذي مازال تحت السطوة الانقلابية ، وهنا في عدن حرص مكتب التربية والتعليم على مسألة صرف الرواتب بانتظام للقطاع التربوي والتعليمي وتشكيل لجنة لإصلاح الاخلال الإداري والمالي والكل على بينة بذلك. ولم تتأخر الرواتب شهرا عن موعد صرفها منتظمة بالرغم مما تمر به البلاد من ظروف استثنائية نتيجة دواعي الحرب العبثية الظالمة.

 

من - عبد الفتاح العودي - مدير إدارة الإعلام التربوي بمكتب التربية - عدن 


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