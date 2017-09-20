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«الشرعية» تنتزع مواقع إستراتيجية في صعدة وحجة

عناصر من مليشيا الحوثي
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 09:12 صباحاً
( عدن الغد ) عكاظ :

سيطر الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي أمس (الثلاثاء) على مواقع في محافظتي حجة وصعدة، مكبداً الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

 

وأوضح مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ» أن قوات من الجيش تمكنت من الوصول إلى منطقه «الحثيرة» المحاذية لميدي جنوباً، واستعادة أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله شمال غرب حرض بمحافظة حجة، مشيرا إلى أن هناك العشرات من القتلى في صفوف الميليشيات جثثهم متناثرة في الصحراء، بينما فر البقية نحو مديرية عبس.

 

وفي محافظة صعدة، سيطر الجيش الوطني على التبة الحمراء، وعددا من المواقع. وأفاد قائد العمليات المشتركة محمد المرزوقي أن مقاتلات التحالف العربي والاستطلاع والأباتشي شاركت في العملية بعشرات الغارات، مضيفا أن هناك ثلاثة أسرى من الانقلابيين، إضافة إلى عدد من القتلى جثثهم متناثرة في الوديان والجبال.

 

من جهة أخرى، هاجمت وسائل إعلام حوثية قيادات وإعلاميين منتمين لحزب المؤتمر الموالي للمخلوع، متهمة إياهم بالتواصل مع قيادات الحكومة الشرعية برئاسة أحمد بن دغر.


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