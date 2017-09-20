سيطر الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي أمس (الثلاثاء) على مواقع في محافظتي حجة وصعدة، مكبداً الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأوضح مصدر عسكري يمني لـ«عكاظ» أن قوات من الجيش تمكنت من الوصول إلى منطقه «الحثيرة» المحاذية لميدي جنوباً، واستعادة أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله شمال غرب حرض بمحافظة حجة، مشيرا إلى أن هناك العشرات من القتلى في صفوف الميليشيات جثثهم متناثرة في الصحراء، بينما فر البقية نحو مديرية عبس.

وفي محافظة صعدة، سيطر الجيش الوطني على التبة الحمراء، وعددا من المواقع. وأفاد قائد العمليات المشتركة محمد المرزوقي أن مقاتلات التحالف العربي والاستطلاع والأباتشي شاركت في العملية بعشرات الغارات، مضيفا أن هناك ثلاثة أسرى من الانقلابيين، إضافة إلى عدد من القتلى جثثهم متناثرة في الوديان والجبال.

من جهة أخرى، هاجمت وسائل إعلام حوثية قيادات وإعلاميين منتمين لحزب المؤتمر الموالي للمخلوع، متهمة إياهم بالتواصل مع قيادات الحكومة الشرعية برئاسة أحمد بن دغر.

المزيد في أخبار وتقارير ثالوث الإرهاب.. الحوثي وصالح وقطر.. الخيانة والغدر لم يكن يوم 21 من سبتمبر 2014، يوما عاديا ليس فقط في تاريخ الشعب اليمني، بل في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، إذ انقلبت في هذا اليوم ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح «الشرعية» تنتزع مواقع إستراتيجية في صعدة وحجة سيطر الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي أمس (الثلاثاء) على مواقع في محافظتي حجة وصعدة، مكبداً الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وأوضح مصدر عسكري الحوثي يغطي على نهب المال العام برفع سقف الدَين أكدت مصادر مطلعة من داخل اليمن أن الحوثيين رفعوا مستوى الدين الداخلي من أجل التغطية على الأموال التي نهبوها من خزينة الدولة. وأكدت مصادر من داخل اليمن أن محمد