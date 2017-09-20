تحرير مواقع جديدة في صعدة والقضاء على 6 انقلابيين في شبوة

مسلحون حوثيون يوقفون سيارات عند نقطة تفتيش في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

تقدمت قوات الجيش الوطني في معاركها مع ميليشيات الحوثي وصالح في جبهات صعدة وحجة وتعز وشبوة، بينما صعّدت الميليشيات من قصفها على المدن المكتظة بالسكان ومواقع الجيش الوطني في محاولة منها إعاقة تقدم الجيش والتسلل إلى مواقعه. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل قوات الجيش الوطني المسنودة من التحالف العربي، لليوم الثاني على التوالي، عملياتها العسكرية شمال غربي مدينة حرض التابعة لمحافظة حجة المحاذية للسعودية، وذلك بعد أيام من تطهيرها لمدينة ميدي الشرقية.

ووسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح، تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في وادي بن عبد الله شمال غربي حرض بعد تحريرها لمواقع واسعة من الوادي وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين بين قتيل وجريح.

وبحسب بيان عسكري للمنطقة العسكرية الخامسة، فقد فر عدد من العناصر باتجاه محافظة حجة، مخلفة وراءها جثث عناصرها في تلك المعارك، والتي تزامنت مع غارات عنيفة لمقاتلات التحالف العربي التي استهدفت ثكنات وتجمعات للانقلابيين في محيط المدينة، علاوة على استهدافها لتعزيزات عسكرية في مثلث عاهم كانت تحاول الميليشيات إيصالها إلى مواقع القتال.



وتزامن ذلك مع اشتداد المعارك العنيفة في جبهة شبوة، وإحباط قوات الجيش الوطني لهجوم شنته ميليشيات الحوثي وصالح على مواقعها شرق مديرية عسيلان.



وقتل 6 انقلابيين بينهم قائد ميداني (قائد العملية الهجومية)، بينما أصيب 8 آخرون في مواجهات اندلعت في بيحان غرب المحافظة، عقب هجوم شنته الميليشيات على مواقع الجيش الوطني بجبهة الصفراء في بيحان، وهي الهجمات التي تصدت قوات الجيش الوطني، وذلك طبقاً لما ذكره موقع الجيش الوطني «سبتمبر. نت».



وتمكنت وحدات من «اللواء 21 ميكا» مسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية من تنفيذ عملية التفاف ناجحة أجبرت الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد، حيث استخدمت في المواجهات جميع الأسلحة والأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة.



كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تنفيذ عمليات هجومية على مواقع الانقلابيين في جبهات محور البقع بمحافظة صعدة، وسط تقدم ميداني وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين. وبحسب مصدر عسكري فقد تمكنت قوات الجيش الوطني في لواء فتح من تحرير مواقع جديدة أبرزها التبة الحمراء، وعدد من المواقع التي كانت تحتلها الميليشيات بالبقع، وأن مقاتلات التحالف العربي والاستطلاع والأباتشي شاركت بعشرات الغارات التي استهدفت مواقع الميليشيات، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف، تمكنت خلالها القوات من أسر ثلاثة انقلابيين وتدمير 3 آليات للميليشيات، واغتنام عتاد عسكري.



إلى ذلك، اشتدت حدة المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح في الجبهات الشرقية والغربية مع استهداف مدفعية الجيش الوطني في القطاع الثاني لـ«اللواء 22 ميكا» مواقع الانقلابيين في تبة السلال، شرق المدينة، حيث تستهدف الميليشيات من موقعها ذلك الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني.



وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الوطني في مقبنة، غربا، تواصل توغلها في مناطق وأوكار الانقلابيين بعد مواجهات عنيفة منذ أول من أمس، وذلك بعد تنفيذهم عملية التفاف ناجحة إلى مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في النبيع وحراز، ما مكنهم من التقدم إلى المناطق القريبة والمحاذية لمدينة البرح. وأكد: «مقتل اثنين من الانقلابيين في محيط تبة عبد القوي في مقبنة من قبل قناص الجيش الوطني وذلك بعد أقل من 24 ساعة من مقتل القيادي الميداني في صفوف الميليشيات المدعو عبد الصغير الشلبي وعدد من مرافقيه في معارك الكدحة بمديرية المعافر»، مشيراً إلى أن الانقلابيين ردوا على خسائرهم في مقبنة، من خلال شنهم القصف العنيف على القرى السكنية في عزلة حمير والعشملة والكفيفة.



وشنت الميليشيات المتمركزة في جبل قمل بمديرية حيفان الريفية، جنوبا، قصفها على قرى سكنية في مديرية المواسط بصواريخ الكاتيوشا، وذلك في الوقت الذي تواصل قصفها على أحياء تعز الشرقية والغربية، وارتكاب مزيد من المجازر الشعبية، وآخرها مجزرة ضحاياها من الأطفال في حي الجحملية شرق المدنية أول من أمس، والتي حصدت أرواحهم قذيفة أطلقتها الميليشيات أثناء لعبهم في أمام منازلهم.



ولقيت مجزرة الحجملية إدانات واسعة. فقد أدان «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» المجزرة قائلاً إن القصف على حي الجحملية جاء من مواقع مدفعية الحوثي وصالح في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز، وأن القذائف التي أصابت مساكن مواطنين في قلب الحي هي قذائف هاون. وأضاف المركز في بيان أن الميليشيات «أمطر الحي بقذائف عدة وبشكل متعمد على مساكن مكتظة بالمدنيين ليس فيها أي مواقع عسكرية أو تبادل لإطلاق النار، مما يؤكد تعمد استهدافها المدنيين الأبرياء وخصوصا الأطفال». وأشار إلى أن «هذا القصف يأتي في ظل عملية واسعة من إطلاق مختلف أنواع المقذوفات على تعز وخاصة الأحياء الشرقية، وهي كلها أحياء مكتظة بالسكان في الكمب والدعوة وحوض الإشراف والمستشفى العسكري».



وطالب المركز «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد الآن دورته الـ36 في جنيف بألا يبارك بسكوته هذه الحرب على مدنيين عزل وعلى مدينة تعاني من حصار مطبق منذ عامين ونصف»، معتبرا «صمت المجتمع الدولي جريمة أخرى ضد هؤلاء الضحايا، كما أن صمت قوى المجتمع في اليمن أمر لا يمكن تبريره».

المزيد في أخبار وتقارير ثالوث الإرهاب.. الحوثي وصالح وقطر.. الخيانة والغدر لم يكن يوم 21 من سبتمبر 2014، يوما عاديا ليس فقط في تاريخ الشعب اليمني، بل في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، إذ انقلبت في هذا اليوم ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح «الشرعية» تنتزع مواقع إستراتيجية في صعدة وحجة سيطر الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي أمس (الثلاثاء) على مواقع في محافظتي حجة وصعدة، مكبداً الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وأوضح مصدر عسكري الحوثي يغطي على نهب المال العام برفع سقف الدَين أكدت مصادر مطلعة من داخل اليمن أن الحوثيين رفعوا مستوى الدين الداخلي من أجل التغطية على الأموال التي نهبوها من خزينة الدولة. وأكدت مصادر من داخل اليمن أن محمد