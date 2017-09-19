الربيزي يوضح حقيقة نشر الحوثيين صورة للمخلوع معتقلاً

أوضح الناشط الإعلامي والقيادي في الحراك الجنوبي أحمد الربيزي حقيقة الصورة التي يتداولها الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الاخبار .

وقال السياسي الجنوبي أحمد الربيزي في تغريدة له على تويتر إن الصورة التي يتم تداولها للرئيس اليمني المخلوع علي صالح ماهي إلا فتشوب .

وأشار الربيزي إلى أن قيام الحوثيين بتداول صورة تظهر علي صالح معتقلاً تدل على أن العلاقة بين الحليفين قد وصل إلى العمق، مبيناً أن نشر هذه الصورة ترمز إلى المصير المحتوم لعفاش المتحالف معهم .

وتداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا، حيث تشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.

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