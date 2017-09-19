MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 10:52 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الربيزي يوضح حقيقة نشر الحوثيين صورة للمخلوع معتقلاً
أخبار وتقارير

الربيزي يوضح حقيقة نشر الحوثيين صورة للمخلوع معتقلاً

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 10:03 مساءً
(عدن الغد) خاص:

أوضح الناشط الإعلامي والقيادي في الحراك الجنوبي  أحمد الربيزي حقيقة الصورة التي يتداولها الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الاخبار .

وقال السياسي الجنوبي أحمد الربيزي في تغريدة له على تويتر إن الصورة التي يتم تداولها للرئيس اليمني المخلوع علي صالح ماهي إلا فتشوب .

وأشار الربيزي إلى أن قيام الحوثيين بتداول صورة تظهر علي صالح معتقلاً تدل على أن العلاقة بين الحليفين قد وصل إلى العمق، مبيناً أن نشر هذه الصورة ترمز إلى المصير المحتوم لعفاش المتحالف معهم .

وتداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا، حيث تشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.


المزيد في أخبار وتقارير
استشهاد 32 طفلاً عن طريق القنص في تعز خلال عامي 2016-2017
قال الصحفي غمدان اليوسفي "ان جرائم القناصين في اليمن بدأت في العام 2011 وتحديدا من مجزرة جمعة الكرامة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء حين قتلت قوات صالح 53 متظاهراً
الربيزي يوضح حقيقة نشر الحوثيين صورة للمخلوع معتقلاً
أوضح الناشط الإعلامي والقيادي في الحراك الجنوبي  أحمد الربيزي حقيقة الصورة التي يتداولها الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الاخبار . وقال السياسي
قوات الشرعية اليمنية تكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة على جبهتي حرض وبيحان
استطاعت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع أفراد المقاومة الشعبية وبإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة على جبهة حرض


تعليقات القراء
277625
[1] اكتشفت الذره
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
هل الموضوع يحتاج للربيزي لمعرفة ذلك ..فشخص محدود الذكاء سيعرف مااكتشفه الجهبذ فهل الربيزي اترك مكتب البيض وفتح الكمبيوتر واخرج احدث ماتوصل اليه العلم وترك قضية الانفصال ليتفرغ لهذا الامر التافه الذي لايحتاج حتى لمفسر بسيط ليصل ماوصل اليه ..في التافهه تتصدرون وهذا يدل انكم يأئسون فالخبر لايسوى وانتم لاتسوون افلا تتذكرون تصريحاتكم الناريه وتنسون ..



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
صورة: الحوثيون يعتقلون الرئيس المخلوع صالح
نشطاء الحوثي ينشرون صورة اعتقال حليفهم علي عبدالله صالح
الرئيس ناصر يلتقي الرئيس اللبناني اميل لحود ويقدم مبادرة للحل في اليمن
منع وفد من البي بي سي من الوصول الى عدن
هل اعتقل الحوثيون صالح فعلا ؟
مقالات الرأي
في وسط نقاش ثنائي , فاجأني سؤالُه !, كم تستلم من حميد الأحمر ؟ . قلت : لا أستلم شيئا . قال : ومن الزنداني ؟ . قلت : لا
مسلمو الروهينجا، مجتمع قديم في ميانمار، تعد حالياً أكبر مجموعة من عديمي الجنسية في العالم وهم عرضة للخطر منذ
قبل أيام كشفت مصادر إعلامية نقلاً عن مسؤول عسكري إيراني أن الحرس الثوري أرسل، ويرسل، قادة ومدربين إلى ساحات
دولة الإمارات الشريك القوي للرياض في حرب اليمن ، وهي أكثر الدول فاعلية في الحرب ، أداءها العسكري والمدني
جلست فترة كنت كل ما اصحي الصباح اروح عند ابو الخمير واخذ لي قلص شاي وحبتين خمير واشتري صحيفة عدن الغد من مكتبة
من خلال متابعتي للأحداث في اليمن الذي كان سعيدًا في يوم من الأيام.. أُصُاب بالحيرة والإحباط ولا أجد إجابة عن
بالامس القريب كانت شبوة وقبلها عدن والمكلا ولحج ويافع وغيرها ، واليوم ابين ، هكذا ترسم اللوحة كاملة، فالأمن
استطيع القول إن جل أبناء الجنوب (بوعي او بدون وعي) لم يبرعوا في شيء أكثر من براعتهم في صناعة الخصومات والأحقاد
ترفر أجنحة أشواقي إلى عدن بين الحين والأخر برغم ما أنا فيه هنا في جنات نعيم يافع أخضرار الجبال والوديان وزخات
هناك الكثير من ذكريات النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني، تختزنها ذاكرة الرعيل  الأول من المناضلين
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك دخولك القفص الذهبي يا هيثم
مبارك دخولك القفص الذهبي يا أيمن
وفيات
البقاء لله
صبرا آل الخماري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017