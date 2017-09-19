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إدارة شركة طيران اليمنية توضح أسباب إلغاء إحدى رحلاتها من عدن

صورة من أرشيف (عن الغد)
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:10 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :

تلقت صحيفة (عدن الغد) توضيحاً من قبل طيران اليمنية حول الرحلة رقم (600) التي كانت ممن المزمع انطلاقها من عدن صوب القاهرة بمصر يوم الخميس.

 

وجاء في توضيح الشركة :

 

توضيح بخصوص الرحلة رقم (600 )    

تود إدراة خدمات الركاب أن توضح للجمهور الكريم مايلي :-

بسبب عدم الحصول على تصاريح تشغيلية ليوم الخميس الموافق  14/9/2017  من قبل التحالف، تم إلغاء جميع الرحلات  ليوم الخميس الموافق 14/9/2017   وعدم الموافقة على تشغيل رحلات إضافية من عدن لاستيعاب المتأخرين تم تحويل المسافرين إلى مطار سيئون الدولي من رحلات الخميس.

استأجرت الشركة حافلتين من وكالة سفريات معتمدة لنقل الركاب من عدن إلى مطار سيئون الدولي  على اعتبار ان وصول الحافلتين سيكون الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وصلت الحافلة الأولي إلى سيئون الساعة  السادسة صباحاً للحاق  بالرحلة (606)سيئون القاهرة التي أصبح موعدها السادسة صباح السبت  فيما تأخرت الحافلة الأخرى بسبب ( تعطلها في الرمال) .

غادرت الرحلة المقررة إلى القاهرة الساعة (7) صباحً تحمل عدد (84 ) راكباً, ناقصاً (46) راكباً,   حيث وهذه الرحلة التي كانت مخصصة  للمسافرين ذهاباً الذين وصلوا إلى سيئون الساعة ( 8) صباح السبت  بعد مغادرة الرحلة متاخرة بساعة  حيث ولدى الطائرة جدول تشتغل عليه إلى سيئون ونظراً لعدم وجود إمكانية في مطار سيئون للإقلاع الليلي   .

وعليه تم  تسكين الركاب (46) المتأخرين  في فندق  على حساب الشركة شاملاً الوجبات  حتى يتم ترتيب سفرهم  على ثلاث رحلات حسب إمكانية الرحلات المجدولة, حيث تواجه اليمنية مشكلة في الحصول على تصاريح  لرحلاتها من قبل التحالف , ولأسباب لامجال لشرحها هنا :

تؤكد الشركة للجمهور الكريم حرصها  الدائم على أداء مسئوليتها كما عودتكم بكل ثقة والتزام وإخلاص نحو واجبها الوطني  وخدمة عملائها رغم الظروف بالغة الصعوبة التي تعمل فيها وتعتذر عن أي تقصير خارج عن إرادتها وتعد بأن تبقى دائما عند حسن الظن.


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إدارة شركة طيران اليمنية توضح أسباب إلغاء إحدى رحلاتها من عدن
تلقت صحيفة (عدن الغد) توضيحاً من قبل طيران اليمنية حول الرحلة رقم (600) التي كانت ممن المزمع انطلاقها من عدن صوب القاهرة بمصر يوم الخميس.   وجاء في توضيح الشركة
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