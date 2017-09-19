تقرير دولي: 2 مليون يمني تركوا منازلهم بسبب الحرب
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 06:47 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:
عدن (عدن الغد) وكالات:
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، إن عدد الاشخاص الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب في اليمن اقترب من 2 مليون شخص.
وفي تقرير للمنظمة أكد أن عدد اليمنيين الذين انتقلوا الى مناطق اخرى في اليمن وصل الى مليون و980 الف و510 ، واشير الى ان اكثر من 84% من هؤلاء تركوا منازلهم منذ اكثر من عام.
وأضاف بيان المنظمة إنها تشعر بالقلق من التأثير الكبير للحرب في البلاد، مؤكدة أن 946 الف و44 شخصا عادوا الى بلادهم من اللاجئين في عدد من الدول.
وتشرد ألاف المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج منذ انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر / 2014 واجتياحهم لعدد من المدن والمحافظات اليمنية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها