MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:55 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تقرير دولي: 2 مليون يمني تركوا منازلهم بسبب الحرب
أخبار وتقارير

تقرير دولي: 2 مليون يمني تركوا منازلهم بسبب الحرب

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 06:47 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، إن عدد الاشخاص الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب في اليمن اقترب من 2 مليون شخص.

وفي تقرير للمنظمة أكد أن عدد اليمنيين الذين انتقلوا الى مناطق اخرى في اليمن وصل الى مليون و980 الف و510 ، واشير الى ان اكثر من 84% من هؤلاء تركوا منازلهم منذ اكثر من عام.

وأضاف بيان المنظمة إنها تشعر بالقلق من التأثير الكبير للحرب في البلاد، مؤكدة أن 946 الف و44 شخصا عادوا الى بلادهم من اللاجئين في عدد من الدول.

وتشرد ألاف المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج منذ انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر / 2014 واجتياحهم لعدد من المدن والمحافظات اليمنية.


المزيد في أخبار وتقارير
قوات الشرعية اليمنية تكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة على جبهتي حرض وبيحان
استطاعت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع أفراد المقاومة الشعبية وبإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة على جبهة حرض
إدارة شركة طيران اليمنية توضح أسباب إلغاء إحدى رحلاتها من عدن
تلقت صحيفة (عدن الغد) توضيحاً من قبل طيران اليمنية حول الرحلة رقم (600) التي كانت ممن المزمع انطلاقها من عدن صوب القاهرة بمصر يوم الخميس.   وجاء في توضيح الشركة
يعقد غدا في الرياض.. اجتماع بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي لمناقشة إعادة الإعمار
قال وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية " محمد الميتمي"، اليوم الثلاثاء " إن الحكومة الشرعية ستناقش يوم غدا الإربعاء، وثيقة أعدها البنك حول إعادة إعمار




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
صورة: الحوثيون يعتقلون الرئيس المخلوع صالح
نشطاء الحوثي ينشرون صورة اعتقال حليفهم علي عبدالله صالح
كلمة المجلس الانتقالي الجنوبي والتي ألقاها الشيخ صالح بن فريد في الندوة التي عقدها الاتحاد الاوروبي للأطراف اليمنية في جنيف
منع وفد من البي بي سي من الوصول الى عدن
الرئيس ناصر يلتقي الرئيس اللبناني اميل لحود ويقدم مبادرة للحل في اليمن
مقالات الرأي
قبل أيام كشفت مصادر إعلامية نقلاً عن مسؤول عسكري إيراني أن الحرس الثوري أرسل، ويرسل، قادة ومدربين إلى ساحات
دولة الإمارات الشريك القوي للرياض في حرب اليمن ، وهي أكثر الدول فاعلية في الحرب ، أداءها العسكري والمدني
جلست فترة كنت كل ما اصحي الصباح اروح عند ابو الخمير واخذ لي قلص شاي وحبتين خمير واشتري صحيفة عدن الغد من مكتبة
من خلال متابعتي للأحداث في اليمن الذي كان سعيدًا في يوم من الأيام.. أُصُاب بالحيرة والإحباط ولا أجد إجابة عن
بالامس القريب كانت شبوة وقبلها عدن والمكلا ولحج ويافع وغيرها ، واليوم ابين ، هكذا ترسم اللوحة كاملة، فالأمن
استطيع القول إن جل أبناء الجنوب (بوعي او بدون وعي) لم يبرعوا في شيء أكثر من براعتهم في صناعة الخصومات والأحقاد
ترفر أجنحة أشواقي إلى عدن بين الحين والأخر برغم ما أنا فيه هنا في جنات نعيم يافع أخضرار الجبال والوديان وزخات
هناك الكثير من ذكريات النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني، تختزنها ذاكرة الرعيل  الأول من المناضلين
سمحت لي الفرصة اليوم لزيارة المبنى القديم لتلفزيون عدن بمعية طالبة ومصورين اثنين من قسم الإعلام كلية الآداب
  إلى روح شيخنا الجليل احمد فريد الصر يمه ما دعاني إلى  أعادة تحريك هذا الموضوع الذي أعدته الزميلة سشيرا
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
شكر وامتنان
مبارك النجاح كابتن « طاهر عادل باطاهر »
وفيات
البقاء لله
صبرا آل الخماري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017