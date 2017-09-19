قائد الأسطول الأمريكي الخامس: إيران تدعم الحوثيين بالأسلحة والمشورة

أسلحة أوقفتها قوات التحالف كانت قادمة من إيران في طريقها للحوثيين

اتهم قائد الأسطول الأمريكي الخامس من المنامة، في تصريحات نقلتها عنه نيويورك تايمز، أمس الإثنين، إيران بتهريب الأسلحة، والتكنولوجيا العسكرية المحظورة، إلى الحوثيين في اليمن، لتغذية الحرب الأهلية فيها.



وقال نائب الأدميرال الأمريكي وقائد الأسطول البحري المتمركز في المنامة، كيفن إم دونيغان، إن "إيران تدعم وبشكل متزايد ومتنامٍ الحوثيين بترسانة عسكرية هامة، تضم خاصة الصواريخ الباليستية، والقذائف المضادة للسفن، والألغام البحرية القاتلة، وحتى بالزوارق الانتحارية لتفجير أهداف عسكرية بحرية".

وفي التصريح الذي نقلته الصحيفة الأمريكية، قال العسكري الأمريكي الذي يستعد لمغادرة منصبه لتقلد مهام جديدة في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، لم تعرف طبيعتها بعد إن "الأسلحة التي أصبحت في يد الحوثيين، لم تكن معروفة سابقاً في اليمن، ولم يسبق استعمالها في المعارك والحروب الكثيرة السابقة التي عرفتها البلاد".

وأضاف قائد الأسطول الأمريكي في الخليج "لا يجب أن تكون متخصصاً في علوم الصواريخ، لتكتشف أن الحوثيين لم يحصلوا فقط على الأسلحة المتطورة، ولكن أيضاً على النصيحة والمشورة والدعم، والتدريب على استعمالها لضرب الأهداف العسكرية التابعة لقوات الحكومة الشرعية، أو التحالف العربي المؤيد لها، كما يكشفه عدد الغارات الصاروخية على المناطق السعودية القريبة من الحدود مع اليمن، مثلاً".

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