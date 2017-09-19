وزارة الأوقاف تقيم حفلا تكريميا بمناسبة إنجاح الحج

أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أن الوزارة سخرت كل إمكانياتها الفنية والإدارية لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1438 للهجرة دون تسجيل اية مخالفات تذكر .

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي نظمته وزارة الأوقاف والإرشاد لتكريم المبرزين والجهات التي ساهمت في إنجاح الحج .

وأضاف عطية أن نجاح هذا الموسم جاء بفضل الله ثم بفضل الاهتمام الكبير الذي حظيت به الوزارة وبعثة الحج من القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي أولوا خدمة ضيوف الرحمن أولوية خاصة، مشيدا بدور اللجان العاملة والفرق الميدانية والبعثات الأخرى التابعة للحج وما قاموا به من جهود كبيرة أثمرت بنجاح هذا الموسم .

وأردف الوزير عطية قائلا : أننا اليوم نحتفل بنجاح موسم الحج تزامنا مع إحتفالات شعبنا اليمني العظيم بالعيد الخامس والخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر والتي تحررت بلادنا من أوثان الإمامة وبراثن التخلف والجهل التي لن تعود مهما كانت أطماع الطامعون وأحلام الظالمون. .

من جانبه أشاد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي الدكتور حسين الشريف بدور وزارة الأوقاف والإرشاد وما قدمته خلال هذا الموسم الذي أظهر حسن الترتيب والتنظيم وتفويج الحجاج اليمنيين بكل سهولة ويسر رغم العدد الكبير هذا العام، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب أبناء الشعب اليمني في شتى المجالات و تميز هذا العام بتوجيهات ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسهيل كل إجراءات الحج لضيوف الرحمن وكانت اليمن من أولى إهتمامنا نظرا لما تعيشه من وضع إستثنائي .

وخلال الحفل ألقيت كلمة لوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ مختار الرباش والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي وفقرات فنية وقصائد شعرية .

وفي ختام الحفل تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية للمساهمين في إنجاح حج هذا العام .

حضر الحفل من الجانب اليمني نائب القنصل العام بجدة أحمد سعيد ونائب القنصل لشؤون الحج والعمرة أحمد السعدي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي ومحافظي المحافظات ومن الجانب السعودي المهندس محمد عقاد الوكيل المساعد لشؤون الحجاج بوزارة الحج السعودية وحسني بسطجي مدير عام البعثات بوزارة الحج السعودية والمهندس عباس قطان رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية وأعضاء المؤسسة ورؤساء مكاتب الخدمات الميدانية بمؤسسة الطوافة .

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