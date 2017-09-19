هل اعتقل الحوثيون صالح فعلا ؟
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
ثارت حالة من اللغط في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الثلاثاء عقب سريان اشاعة مفادها ان الحوثيين اعتقلوا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .
ودشن ناشطون موالين لجماعة الحوثي على شبكات التواصل الاجتماعي صورة بالفيتشوب القبض على علي عبدالله صالح ويلاحظ في الصورة صالح الصماد وأبو علي الحاكم حوالي صالح وهو مقيد اليدين.
وكتب الاعلامي الحوثي اسامه ساري على صفحته بالفيسبوك (جماهير المؤتمر الشعبي كانوا في طليعة ثوار ٢١ سبتمبر والذي لم يشارك فيها منهم ومن قادتهم فقد صفقوا لها وأثلجت صدورهم لأنها انصفتهم ايضا) فيما رد الاعلامي المؤتمري كامل الخوداني (ياصاحبي اي ثوره عدى ثورتي26سبتمبر و14اكتوبر مجرد ثورات فشخره ساع اللي عمل له صندقه يبيع بها مليم ومن ثاني يوم قده بيقول واحنا يا التجار ....) .
و تناقلت وسائل إعلامية تقارير واخبار انه تسود أوساط الشق الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ضمن حزب المؤتمر الشعبي العام، مخاوف شديدة من أن يشهد تاريخ الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، والذي يصادف ذكرى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، انقلابا جديدا عليهم من قبل “حلفائهم” ينتزع ما بقي بأيديهم من سلطة وسلاح بعد أن وصلت الضغوط على زعيم المؤتمر مستوى غير مسبوق وقد تكون بصدد تحقيق أهدافها في شلّ حركته ودفعه إلى الاستسلام.
وفي وقت يستعدّ فيه الحوثيون لتنظيم فعالية جماهيرية ضخمة في صنعاء احتفالا بالذكرى المُشار إليها يُحتمل أن تتحوّل إلى عملية احتلال ميداني للمدينة، تتواتر الأنباء عن تعرّض علي عبدالله صالح لحملة ضغط واستفزاز غير مسبوقة، بلغت حدّ مواجهته بما يقول الحوثيون، إنها وثائق وملفّات فساد ضخمة من شأنها إدانته أمام “القضاء”، فضلا عن إجهازها على ما بقي من سمعته السياسية ومصداقيته أمام جمهور حزبه.
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