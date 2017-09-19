العليمي يسخر من قيادة المجلس الانتقالي وبقائهم في فنادق (الخارج) وجنوبيون يردون عليه
الرياض ((عدن الغد) خاص:
سخر مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور ضمنيا من بقاء قيادات المجلس الانتقالي في الخارج في حين ينشط مسئولو الحكومة الشرعية في زيارات ميدانية في عموم المحافظات اليمنية المحررة .
واعتبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي أن وضع الشرعية وتحركات رئاساتها تتكامل "نحو النصر".
وقال العليمي في تغريدة على صفحته الشخصية إن"فخامة الرئيس هادي في نيويورك ونائب الرئيس بمأرب وميدي ونهم ورئيس الوزراء في عدن وحضرموت ثم المهرة".
وأضاف معلقاً على ذلك "تتكامل الصورة في الداخل والخارج نحو النصر".
وأشار إلى أن الرئيس هادي سيلقي كلمة اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتناول فيها مجمل الأحداث على الساحة داخليا وخارجيا وسيلتقي بعدد من قادة الدول.
ورد جنوبيون على هذه التصريحات مؤكدين ان قيادات المجلس الانتقالي تسعى جاهدة لاجل تقديم قضية الجنوب وشعبه الى المحافل الدولية سوى في ابوظبي او غيرها من المناطق.
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