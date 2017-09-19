العليمي يسخر من قيادة المجلس الانتقالي وبقائهم في فنادق (الخارج) وجنوبيون يردون عليه

سخر مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور ضمنيا من بقاء قيادات المجلس الانتقالي في الخارج في حين ينشط مسئولو الحكومة الشرعية في زيارات ميدانية في عموم المحافظات اليمنية المحررة .

واعتبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي أن وضع الشرعية وتحركات رئاساتها تتكامل "نحو النصر".

وقال العليمي في تغريدة على صفحته الشخصية إن"فخامة الرئيس هادي في نيويورك ونائب الرئيس بمأرب وميدي ونهم ورئيس الوزراء في عدن وحضرموت ثم المهرة".

وأضاف معلقاً على ذلك "تتكامل الصورة في الداخل والخارج نحو النصر".

وأشار إلى أن الرئيس هادي سيلقي كلمة اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتناول فيها مجمل الأحداث على الساحة داخليا وخارجيا وسيلتقي بعدد من قادة الدول.

ورد جنوبيون على هذه التصريحات مؤكدين ان قيادات المجلس الانتقالي تسعى جاهدة لاجل تقديم قضية الجنوب وشعبه الى المحافل الدولية سوى في ابوظبي او غيرها من المناطق.

المزيد في أخبار وتقارير عبدالصمد يدعو قيادات المجلس الانتقالي للعودة الى الجنوب دعا القيادي الجنوبي البارز "عبدالله عبدالصمد" القيادات الجنوبية الى العودة الى الجنوب اسوة برئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر. وقال "عبدالصمد" انه حان الوقت ان تعود هذه قائد الأسطول الأمريكي الخامس: إيران تدعم الحوثيين بالأسلحة والمشورة اتهم قائد الأسطول الأمريكي الخامس من المنامة، في تصريحات نقلتها عنه نيويورك تايمز، أمس الإثنين، إيران بتهريب الأسلحة، والتكنولوجيا العسكرية المحظورة، إلى وزارة الأوقاف تقيم حفلا تكريميا بمناسبة إنجاح الحج أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أن الوزارة سخرت كل إمكانياتها الفنية والإدارية لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1438 للهجرة دون تسجيل اية مخالفات تذكر . جاء

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