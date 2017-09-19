تداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا.

وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي تداول الناشطون الصورة المعدلة للمخلوع صالح وذلك بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم على صنعاء.

ويظهر في الصورة المخلوع صالح مقيدا وعلى ملابس السجن في حين يعتقله القياديان في جماعة الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين، وأبو علي الحاكم القائد العسكري للجماعة.

وتشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.

المزيد في أخبار وتقارير هايلي تلتقي الرئيس هادي وتؤكد على دعم أميركا للشرعية في اليمن التقت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة الرئيس هادي، مؤكدة دعم واشنطن للشرعية، ومكافحة الإرهاب في اليمن. قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، صورة: الحوثيون يعتقلون الرئيس المخلوع صالح تداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا. وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل نشطاء الحوثي ينشرون صورة اعتقال حليفهم علي عبدالله صالح تناقل مؤيدو الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم