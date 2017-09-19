صورة: الحوثيون يعتقلون الرئيس المخلوع صالح
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:33 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
تداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا.
وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي تداول الناشطون الصورة المعدلة للمخلوع صالح وذلك بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم على صنعاء.
ويظهر في الصورة المخلوع صالح مقيدا وعلى ملابس السجن في حين يعتقله القياديان في جماعة الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين، وأبو علي الحاكم القائد العسكري للجماعة.
وتشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.
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