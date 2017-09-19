نشطاء الحوثي ينشرون صورة اعتقال حليفهم علي عبدالله صالح
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:32 مساءً
( عدن الغد ) متابعات :
( عدن الغد ) متابعات :
تناقل مؤيدو الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
وتشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.
وكانت مصادر حوثية اتهمت صالح بالفساد، مؤكدة أنه جمع ثروة طائلة على مدار سنين حكمه الـ33، مشيرة إلى عدم امتثاله للقانون الذي وضعه عام 2006 والذي يجبره على إشهار ذمته المالية والإفصاح عن ممتلكاته وأرصدته داخل وخارج البلاد.
وفوّض علي صالح، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، فيما قد يبدو أنه بداية لتواريه تدريجيًا عن المشهد العام في البلاد.
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