تناقل مؤيدو الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وتشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.

وكانت مصادر حوثية اتهمت صالح بالفساد، مؤكدة أنه جمع ثروة طائلة على مدار سنين حكمه الـ33، مشيرة إلى عدم امتثاله للقانون الذي وضعه عام 2006 والذي يجبره على إشهار ذمته المالية والإفصاح عن ممتلكاته وأرصدته داخل وخارج البلاد.

وفوّض علي صالح، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، فيما قد يبدو أنه بداية لتواريه تدريجيًا عن المشهد العام في البلاد.

المزيد في أخبار وتقارير هايلي تلتقي الرئيس هادي وتؤكد على دعم أميركا للشرعية في اليمن التقت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة الرئيس هادي، مؤكدة دعم واشنطن للشرعية، ومكافحة الإرهاب في اليمن. قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، صورة: الحوثيون يعتقلون الرئيس المخلوع صالح تداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا. وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل نشطاء الحوثي ينشرون صورة اعتقال حليفهم علي عبدالله صالح تناقل مؤيدو الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم