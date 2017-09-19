رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الايطالي

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء أمس بمقر إقامته بنيويورك وزير الخارجية الايطالي " أنجلينو ألفانو" والوفد المرافق له .

جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين .

وفِي اللقاء أشاد فخامة الرئيس بمواقف إيطاليا الداعمة لليمن في إطار الاتحاد الأوروبي وفِي مختلف المحافل الدولية، وقال ان هذه المواقف والعلاقات تتعزز يوما عن يوم بما يخدم علاقات البلدين المستقبلية في مختلف المجالات .



وفِي اللقاء استعرض فخامة الرئيس الأوضاع الراهنة في اليمن وآثار الحرب الانقلابية للحوثي وصالح وتداعياتها على معيشة واستقرار الشعب اليمني .

منوها بالتدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها للانقلابيين بالمال والسلاح الموثق لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي .



من جانبه عبر الوزير الايطالي عن سروره بهذا اللقاء شاكرا لفخامة الرئيس الوضوح والصراحة في الطرح التي تمثل جوهر العلاقة والصداقة بين البلدين.

وقال:" ان إيطاليا تدعم الحكومة الشرعية وتدعم جهود السلام وجهود المبعوث الاممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإرساء معالم الاستقرار في اليمن .



وأضاف:" ان إيطاليا ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية وفِي هذا الإطار قدمنا 10 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية فضلا عن المساعدات المقدمة عبر اليونيسف وغيرها من الصناديق والمنظمات الأخرى وسيستمر دعمنا خلال العام 2018 ".



كما تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير بلادنا لدى واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك. ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني

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